HOME WOMEN TRAVEL

Traveler Perlu Tahu, Ini Lho 5 Perbedaan Vila, Homestay dan Hostel

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:02 WIB
Traveler Perlu Tahu, Ini Lho 5 Perbedaan Vila, Homestay dan Hostel
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

VILA, homestay dan hostel ketiganya kurang lebih memiliki fungsi yang sama, sebagai tempat menginap sementara para pelaku perjalanan atau traveler.

Beberapa orang mungkin kerap bingung dengan beberapa istilah tersebut. Penting untuk diketahui perbedaan dari ketiganya, karena mempengaruhi fasilitas atau akomodasi yang dibutuhkan.

Agar tak keliru, simak penjelasan tentang perbedaan vila, homestay, dan hostel pada ulasan di bawah ini.

1. Pengertian vila, homestay dan hostel

Sebelum membahasa tentang perbedaan fungsi ketiga tempat tersebut. Bagaimana jika kita ketahui terlebih dahulu, apa pengertian dari ketiga tempat di atas.

Vila, merupakan sebuah bangunan yang dibuat khusus tempat peristirahatan dan digunakan hanya pada waktu libur. Vila biasanya dibangun di tempat-tempat seperti pegunungan atau dataran tinggi, dan kawasan dekat dengan pantai atau pemandangan alam lain.

Homestay

Homestay (Foto: Ist)

Homestay, adalah rumah singgah yang fungsi awalnya sebagai hunian dan kemudian berubah untuk disewakan kepada orang lain. Keseluruhan atau beberapa ruangan saja.

Sedangkan hostel berupa tempat singgah yang disewa permalam berupa ranjang susun layaknya di sebuah asrama. Sehingga penyewa akan berada dalam satu kamar bersama dengan tamu-tamu lainnya.

2. Desain dan ukuran

Villa biasanya merupakan akomodasi yang besar dan mewah. Villa umumnya memiliki desain yang elegan dengan ruang yang luas, termasuk kamar tidur, kamar mandi pribadi, ruang tamu, dapur, dan area outdoor seperti kolam renang atau taman.

Homestay biasanya lebih kecil dan memiliki desain yang lebih sederhana. Pemilik homestay biasanya tinggal di sana dan menyewakan beberapa kamarnya kepada tamu.

Sedangkan utnuk hostel, akomodasi yang dirancang untuk memfasilitasi penginapan dengan harga terjangkau. Hostel biasanya memiliki banyak kamar tidur bersama dan fasilitas bersama seperti kamar mandi dan ruang tamu.

