HOME WOMEN TRAVEL

6 Ciri Tempat Wisata yang Sebaiknya Dihindari, Bisa Bikin Mood Liburan Rusak

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:02 WIB
Ilustrasi (Foto: Freepik)
TEMPAT wisata menjadi destinasi liburan sekaligus menghilangkan penat, dari suatu aktivitas panjang yang menjenuhkan. Namun, tak semua tempat wisata layak atau bisa dikunjungi.

Terdapat beberapa objek wisata yang dapat mengancam hingga membahayakan jiwa pengunjungnya, hingga penting untuk memerhatikan beberapa ciri-ciri berikut ini;

1. Kurangnya keamanan

Salah satu ciri yang paling penting untuk memertimbangkan saat memilih tempat wisata adalah tingkat keamanannya.

Jika sebuah tempat dikenal memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, sering terjadi konflik, hingga sering terjadi kecelakaan pada kawasan tersebut, sebaiknya dihindari. Keamanan adalah prioritas utama untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan Anda saat bepergian.

2. Lingkungan yang terabaikan

Tempat wisata yang sebaiknya dihindari selanjutnya adalah yang memiliki masalah serius dalam pengelolaan lingkungan.

Infografis Tren Traveling 2023

Jika tempat tersebut terpapar polusi berat, kerusakan ekosistem, atau kerusakan alam yang signifikan, kunjungan Anda dapat berkontribusi pada masalah tersebut.

Sebagai wisatawan yang bertanggung jawab, penting untuk memilih tempat yang memprioritaskan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

3. Komersialisasi berlebihan

Tempat wisata yang terlalu komersial dapat merusak pengalaman wisata Anda. Jika sebuah tempat dijejali dengan bangunan bertingkat, restoran cepat saji, dan toko suvenir, daya tarik alaminya bisa terkikis. 

Pilihlah tempat-tempat yang mempertahankan keaslian budaya dan alam mereka, di mana Anda dapat mengalami keunikan dan keindahan yang otentik.

Halaman:
1 2 3
      
