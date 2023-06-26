Kerap Dianggap Pembawa Petaka, Ini Alasan Kenapa Disebut Burung Hantu

BURUNG hantu ialah jenis burung dengan bentuk tubuh unik. Ia memiliki mata besar dan mampu melihat dalam kegelapan.

Selain itu burung hantu terkenal dengan suaranya yang khas. Bahkan suara burung hantu kerap dikaitkan dengan mitos seram yang beredar di masyarakat. Lantas apakah itu alasan kenapa hewan ini disebut burung hantu?

Melansir Travelling Birder, alasan kenapa disebut burung hantu karena burung ini termasuk hewan nokturnal.

Artinya mereka hanya bisa terbang pada malam hari. Belum lagi dengan mata besar bulat dan suara khas mereka yang menambah kesan seram.

Pada mata burung hantu terdapat sel sensor tapetum lucidum. Sel ini secara khusus menghubungkan langsung mata dan otak.

Mata bulat besar membantu mereka melihat lebih baik pada malam hari. Sehingga mereka lebih mudah berburu makanan.

Burung hantu juga terkenal dengan suaranya yang khas. Meski demikian tidak semua burung hantu bersuara. Burung hantu tidak bersuara adalah pemburu diam untuk menangkap mangsa.

Sementara pada siang hari burung hantu biasanya beristirahat untuk menghemat energi. Namun beberapa spesies burung hantu dapat beradaptasi. Hal ini memungkinkan mereka lebih aktif pada siang hari.