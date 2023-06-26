Resep Ayam Panggang Madu ala Chinese Food, Bumbu Meresap hingga ke Tulang

DAGING ayam jadi salah satu lauk, sumber protein yang paling sering dikonsumsi masyarakat. Namun, karena terlalu familiar kadang membuat bingung hendak diolah jadi hidangan apa lagi.

Nah, jika bosan dengan olahan ayam yang biasa seperti ayam goreng, ayam bakar, atau ayam geprek. Ide olahan ayam, yakni ayam panggang madu ala khas Chinese dari Chef Devina satu ini bisa jadi inspirasi menarik untuk dicoba di rumah.

Daging ayam empuk, tekstur gurih di bagian luar yang berwarna merah kecoklatan, bisa menggunggah selera makan. Apalagi bumbunya meresap hingga ke dalam dan tulang. Melansir chanel Youtube Chef Devina Hermawan, Senin (26/6/2023) mari simak paparan resepnya di bawah ini.

Bahan marinasi:

1 ekor ayam negeri (berat 1,2 kg)

1 buah jeruk nipis

5 siung bawang putih

1 jempol jahe

2 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

1 sdm gula palem

1 sdm kaldu ayam bubuk

½ sdt merica

½ sdt bubuk ngohiong

1 sdm minyak wijen

¼ sdt pewarna makanan merah (opsional)

Bahan saus olesan:

4 sdm madu

1 sdt minyak wijen

2 sdt kecap asin

