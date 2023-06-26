Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Panggang Madu ala Chinese Food, Bumbu Meresap hingga ke Tulang

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:30 WIB
Resep Ayam Panggang Madu ala Chinese Food, Bumbu Meresap hingga ke Tulang
Resep ayam panggang madu khas Chinese, (Foto: Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

DAGING ayam jadi salah satu lauk, sumber protein yang paling sering dikonsumsi masyarakat. Namun, karena terlalu familiar kadang membuat bingung hendak diolah jadi hidangan apa lagi.

Nah, jika bosan dengan olahan ayam yang biasa seperti ayam goreng, ayam bakar, atau ayam geprek. Ide olahan ayam, yakni ayam panggang madu ala khas Chinese dari Chef Devina satu ini bisa jadi inspirasi menarik untuk dicoba di rumah.

Daging ayam empuk, tekstur gurih di bagian luar yang berwarna merah kecoklatan, bisa menggunggah selera makan. Apalagi bumbunya meresap hingga ke dalam dan tulang. Melansir chanel Youtube Chef Devina Hermawan, Senin (26/6/2023) mari simak paparan resepnya di bawah ini.

Bahan marinasi:

 

1 ekor ayam negeri (berat 1,2 kg)

1 buah jeruk nipis

5 siung bawang putih

1 jempol jahe

2 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

1 sdm gula palem

1 sdm kaldu ayam bubuk

½ sdt merica

½ sdt bubuk ngohiong

1 sdm minyak wijen

¼ sdt pewarna makanan merah (opsional)

 BACA JUGA:

Bahan saus olesan:

4 sdm madu

1 sdt minyak wijen

2 sdt kecap asin

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement