HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cimoy Montok Berenang Tanpa Bra Jadi Sorotan, Bikin Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |22:00 WIB
5 Potret Cimoy Montok Berenang Tanpa Bra Jadi Sorotan, Bikin Gagal Fokus!
Cimoy Montok (Foto: Instagram/@cimoynuraini_wjy)
A
A
A

CIMOY Montok menjadi sorootan netizen lewat unggahan foto-foto terbarunya di Instagram. Cimoy Montok nekat berenang tanpa memakai bra yang bikin netizen gagal fokus.

Cimoy Montok dikenal sebagai selebgram dan TikToker. Usai melepas hijab, Cimoy Montok sering menjadi sorotan karena berani tampil buka-bukaan.

Termasuk berenang tanpa memakai bra yang dia bagikan foto-fotonya di Instagram pribadi. Penasaran bagaimana gayanya? Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @cimoynuraini_wj, Senin (26/6/2023).

Duduk santai

Cimoy Montok

Pertama ada potret Cimoy Montok duduk santai di pinggir kolam. Dalam foto candid tersebut, Cimoy mengenakan tanktop ketat berwarna coklat yang dipadukan celana pendek hitam.

Pose usai nyebur

Cimoy Montok

Berikutnya ada potret Cimoy Montok usai berenang duduk di tepi kolam renang. Tanktop ketatnya telah basah yang membentuk lekuk tubuh membuatnya terlihat seksi. Tak pelak netizen dibuat gagal fokus melihat penampilan Cimoy Montok basah-basahan tanpa bra!

"Minimal pake beha," kata @alfa***

"bahaya ta?," komen @uumx***

"Moy pake bh atuh," ujar @septy***

Pose di tangga kolam renang

Cimoy Montok

Selanjutnya ada potret Cimoy Montok berenang di malam hari. Kali ini dia berpose duduk di tangga kolam renang. Cimoy mengenakan baju ketat berwarna hijau tanpa lengan model crop top. Mengangkat satu tangan, pose Cimoy hot banget!

"Emg keren benerrr body cimoy skrg 😍," ujar @jrdy***

"Yang moto pasti salfok," kata @dwiyan***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tiktoker Cimoy Montok Selebgram
