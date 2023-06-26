Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Outfit Jessica Mila, Inspirasi Tampil Modis saat Libur Panjang Idul Adha 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:00 WIB
5 Gaya Outfit Jessica Mila, Inspirasi Tampil Modis saat Libur Panjang Idul Adha 2023
Jessica Mila (Foto: @jscmila/Instagram)
A
A
A

SEDERET gaya outfit ala Jessica Mila berikut ini bisa menjadi inspirasi tampil modis saat libur panjang Idul Adha 2023. Seperti apa saja? Simak ulasannya.

Namun, momen liburan tak lengkap rasanya jika tidak dibarengi outfit yang ‘kece’. Apalagi, bagi kaum hawa yang ‘haus‘ dengan potret OOTD saat berada di tempat liburan yang instagramable.

Nah, sederet outfit liburan ala Jessica Mila ini bisa kamu jadi inspirasi. Apalagi, artis yang baru menikah ini terkenal dengan penampilannya yang kerap modis.

Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @jscmila, Senin (26/6/2023).

1. Serba hitam, why not?

Jessica Mila

Outfit serba hitam bisa jadi pilihan outfit yang nyaman bagi kamu yang ingin tampil aman. Pasalnya, selain tidak mencolok, outfit ini cenderung cocok dipadukan dengan item fesyen apapun. Mulai dari sneakers putih, hingga outer dengan warna apapun seperti yang dikenakan Jessica Mila dalam potret ini.

2. Tampil anggun dengan outfit serba putih

Jessica Mila

Outfit serba putih seperti yang dikenakan Jessica Mila dalam potret ini sangat cocok dikenakan saat kamu ingin liburan cantik dengan sekedar berkunjung ke mal, atau bahkan duduk cantik dan foto-foto di pinggir pantai.

3. Tampil berwarna dengan tunik oranye

Jessica Mila

Nah, bagi kamu yang ingin tampil simpel namun lebih berwarna di momen liburan, tak ada salahnya mencoba inspirasi tunik oranye seperti yang dikenakan Jessica dalam potret ini! Dengan cutting asimetris, tunik panjang ini cocok dipadukan dengan tambahan aksesori seperti topi anyam ini.

Halaman:
1 2
      
