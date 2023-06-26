Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Belum Mandi tapi Beningnya Bukan Main, Gaya Wika Salim Angkat Kaki di Sofa Bikin Salfok!

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:00 WIB
Belum Mandi tapi Beningnya Bukan Main, Gaya Wika Salim Angkat Kaki di Sofa Bikin Salfok!
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Wika Salim tak pernah ada habisnya menjadi sorotan. Kali ini, Wika Salim pamer potret dirinya belum mandi yang mengundang komentar dari netizen. 

Dalam foto tersebut, Wika Salim berpose cantik di sofa. Pedangdut asal Bogor tersebut tampil dengan gaya boyish yang stylish. 

"Maap aku lupa mandi," tulis caption Wika Salim, tulis Wika Salim pada caption unggahan foto yang mendapat 12 ribu likes dari pengguna Instagram tersebut. 

Penasaran dengan gaya Wika Salim yang tetap kece meski belum mandi? Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @wikasalim, Senin (26/6/2023). 

1. Pose manis

Wika Salim

Duduk mengangkat kaki ke atas sofa. Wika Salim terlihat sangat manis dalam tampilan swater hitam dan celana tidur bernuansa pink.

Penambahan sepatu sneaker hitam putih tidak menutupi gayanya. Meski tatanan rambut tertutup oleh hoodienya, pedangdut yang kini berusia 31 tahun tersebut tetap cantik dan memesona. 

2. Pose ala sakit kepala

Wika Salim

Gaya kedua saat Wika Salim memegang kepala seperti orang pening. Kacamata hitam masih melekat seperti foto pertama, walaupun pusing tapi tetap terlihat kece.

3. Pose kepala miring

Wika Salim

Selanjutnya adalah gaya kepala miring. Pedangdut kelahiran Bogor, Jawa Barat tersebut stuning saat memiringkan dan memperlihatkan tangan memegang sweaternya.

Halaman:
1 2
      
