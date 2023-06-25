Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 26 Juni: Aries Emosi Berubah-ubah, Gemini Jangan Plin-Plan!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 26 Juni: Aries Emosi Berubah-ubah, Gemini Jangan Plin-Plan!
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
SEPERTI apa peruntungan dan kata zodiak Anda di awal pekan ini? Dikutip dari New York Post, berikut paparan singkat ramalan zodiak hari ini, untuk para Aries, Taurus dan juga Gemini, sebagaimana diprediksi ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Awal pekan di akhir bulan Juni ini, diawali Aries dengan emosi yang mungkin sedikit berubah-ubah selama beberapa hari ke depan. Jadi, harus tegas dan berjanjilah pada diri sendiri di sini dan sekarang bahwa apa pun yang dikatakan dan dilakukan orang lain, Anda tidak akan bereaksi berlebihan.

2. Taurus: Tidak perlu lebay, alias berlebihan dalam segala hal. Pertahankan hal-hal ringan dan sederhana minggu ini. Awal pekan ini, ada teman dan kolega yang butuh diberikan semangat karena tampaknya sudah yakin ingin menyerah pada keputusasaan. Berhasil atau tidak, tetap tak ada salahnya untuk tetap memberikan semangat.

3. Gemini: Jangan plin-plan! Anda tidak bisa mengelak dari komitmen yang telah dibuat sendiri. Sebab, ini tidak hanya akan merugikan Anda secara finansial tetapi juga dapat merugikan kepercayaan orang-orang yang dukungannya akan dibutuhkan di masa depan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
