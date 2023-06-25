Bak Rakyat Biasa, Kaesang Pangarep Pernah Ditilang Polisi?

TAK berbeda dengan pengalaman banyak masyarakat biasa, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ternyata juga punya pengalaman unik, ditilang oleh polisi lalu lintas.

Cerita tak terlupakan tersebut, ia buka ketika menjadi bintang tamu di acara siaran podcast milik Denny Cagur, saat dirinya ditanya Denny apakah pernah ditilang polisi karena tidak memakai helm.

Kaesang mengisahkan, peristiwa tilang polisi tersebut terjadi ketika dirinya sedang berkendara bersama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Kaesang menjawab, kala itu sebenarnya yang ditilang polisi adalah Paspampres yang mengawalnya. Sebab, Kaesang mengaku jarang menyetir sendiri.

“Loh kok ada bapak ijo-ijo di samping saya ya, yang ditilang Paspampres ternyata," ujar Kaesang, dikutip dari kanal YouTube Denny Cagur, Minggu (25/6/2023).