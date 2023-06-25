Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Arti Kata Jawir yang Viral di Sosmed, Cek di Sini Maknanya

Diva Daniswara , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |17:00 WIB
Ini Arti Kata Jawir yang Viral di Sosmed, Cek di Sini Maknanya
Ini Arti Kata Jawir yang Viral di Sosmed, (Foto: Freepik)
Ini Arti Kata Jawir yang Viral di Sosmed, yang mungkin membuat banyak pengguna sosial media atau sosmed bingung sekaligus penasaran.

Tak dipungkiri memang, tidak jarang kita mendengar istilah-istilah aneh dalam dunia jagat maya, seperti salah satunya adalah ‘Jawir’. Sebagian besar orang mungkin masih asing dengan kata ini, tetapi dalam beberapa waktu terakhir, kata ini telah menjadi viral di media sosial bahkan hingga digunakan ke dalam dunia nyata.

Sebenarnya kata ini juga belum jelas maknanya, akan tetapi beberapa orang sering menggunakan istilah ini sebagai ungkapan kocak atau lucu. Lantas, apa sih sebenarnya arti dari kata Jawir ini?

Kata "Jawir" merupakan sebutan untuk orang Jawa yang bicaranya masih kental dengan logat Jawa atau biasa disebut "medok". Orang-orang berdarah Jawa memang terkenal dengan logat bicaranya, yang memiliki ciri khas tersendiri dan sangat mudah dikenali.

(Ini Arti Kata Jawir yang Viral di Sosmed, Foto: Shutterstock) 


Meskipun istilah ini digunakan untuk menyebut orang Jawa, namun perlu diingat bahwa istilah ini bukan maksud untuk menghina atau mengejek. Demikian dihimpun dari laman Serbatahu dan Bahasadaring, Minggu (25/6/2023)

