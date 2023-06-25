Cari Aksesoris TV? Belanja di AladinMall Ada Harga Super Hemat Ditambah Gratis Ongkir!

KEHADIRAN Aksesoris TV tentunya dibutuhkan supaya pengalaman menonton TV bisa menjadi lebih sempurna. Aksesoris TV dapat berupa antena, kabel HDMI, remote, bracket, dudukan atau kaki, dan lain sebagainya.

Meski terdengar sepele, namun jika salah satu dari aksesori tersebut rusak atau tidak ada, pengalaman menonton TV memang jadi berkurang. Nah, bagi yang ingin membeli produk ini namun takut dompet jebol, bisa membelinya di AladinMall saja!

Pasalanya, di AladinMall Anda bisa mendapatkan berbagai aksesoris TV dengan harga super hemat. Nggak cuma bisa bikin dompet jadi super irit, tapi Anda pun juga akan mendapatkan gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Nah, mumpung baru gajian, mending buruan deh beli semua keperluan Anda di AladinMall. Nikmati sensasi #BukanGajianBiasa karena belanja online jadi sehemat itu sehingga Anda pun happy!

Deretan aksesoris TV yang wajib dibeli di AladinMall

1. PX Antena TV Digital Indoor & Outdoor - HDA-2000B: Antena Digital HDA-2000B adalah antena terbaru 2 in 1 (indoor dan outdoor). Antena ini merupakan upgrade dari produk terbaik Antena Digital HDA-5000. Indoor & Outdoor Solution,

Ic Booster, Design Waterproof , Anti UV, dan dilengkapi dengan kabel 12 Meter sehingga lebih maximal dalam penempatan outdoor.

Selain mudah untuk di-instal, dilengkapi dengan kaki penyanggah sehingga pemakaian indoor menjadi lebih mudah digunakan. Dapatkan produk ini seharga Rp195.000 saja dari Rp299.000 beserta garansi 18 bulan.

