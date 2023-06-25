Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, Ikon Serial Peaky Blinders

Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, secara singkat akan diungkap dalam artikel singkat berikut ini. Mengingat karakter fiksi satu ini berhasil membuat banyak orang penasaran.

Karakter Thomas Shelby yang telah menjadi ikon dalam serial Peaky Blinders tersebut diketahui diperankan oleh aktor ternama, Cillian Murphy. Keberhasilannya dalam bermain akting dalam film ini membuat para penonton baper bahkan namanya langsung populer berkat film itu.

Tak sedikit juga yang bertanya-tanya dan penasaran tentang pekerjaan sebenarnya yang dijalani oleh tokoh ini. Dalam artikel ini, akan menguak jejak karier dan pekerjaan Thomas Shelby, berikut paparannya seperti dilansir dari Villains, Minggu (25/6/2023)

1. Sersan Mayor: Sebelum menjadi ketua gangster, dirinya pernah menjabat sebagai sersan maryon di Angkatan Darat Inggris. Ilmu dari kedisplinan dan keberanian yang ia dapatkan sebagai TNI ini menjadi landasan perilakunya yang ia terapkan hingga sekarang.

2. Pengusaha: Kepandaiannya dan kecerdasan yang dimilikinya membuat dirinya berani memutuskan untuk berkecimpung dalams sektor bisnis ilegal, yang ia dirikan sendiri dan diberi nama Shelby Company Limited.





