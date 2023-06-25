Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, Ikon Serial Peaky Blinders

Diva Daniswara , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:00 WIB
Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, Ikon Serial Peaky Blinders
Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, (Foto: Caryn Mandabach Production Ltd/Robert Viglasky)
A
A
A

Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, secara singkat akan diungkap dalam artikel singkat berikut ini. Mengingat karakter fiksi satu ini berhasil membuat banyak orang penasaran.

Karakter Thomas Shelby yang telah menjadi ikon dalam serial Peaky Blinders tersebut diketahui diperankan oleh aktor ternama, Cillian Murphy. Keberhasilannya dalam bermain akting dalam film ini membuat para penonton baper bahkan namanya langsung populer berkat film itu.

Tak sedikit juga yang bertanya-tanya dan penasaran tentang pekerjaan sebenarnya yang dijalani oleh tokoh ini. Dalam artikel ini, akan menguak jejak karier dan pekerjaan Thomas Shelby, berikut paparannya seperti dilansir dari Villains, Minggu (25/6/2023)

1. Sersan Mayor: Sebelum menjadi ketua gangster, dirinya pernah menjabat sebagai sersan maryon di Angkatan Darat Inggris. Ilmu dari kedisplinan dan keberanian yang ia dapatkan sebagai TNI ini menjadi landasan perilakunya yang ia terapkan hingga sekarang.

(Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, Foto:PA)

2. Pengusaha: Kepandaiannya dan kecerdasan yang dimilikinya membuat dirinya berani memutuskan untuk berkecimpung dalams sektor bisnis ilegal, yang ia dirikan sendiri dan diberi nama Shelby Company Limited.


(Menguak Apa Pekerjaan Thomas Shelby, Foto: BBC/Caryn Mandabach)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/612/2833524/alasan-kenapa-mengapa-thomas-shelby-sangat-keren-karena-ahli-strategi-Rv56CJyOxq.JPG
Alasan Kenapa Mengapa Thomas Shelby Sangat Keren, karena Ahli Strategi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/16/612/2832276/alasan-kenapa-thomas-shelby-dingin-apakah-ini-sebabnya-lwhkMuf3h3.JPG
Alasan Kenapa Thomas Shelby Dingin, Apakah Ini Sebabnya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement