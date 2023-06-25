Advertisement
HOME WOMEN LIFE

200 Nama Bayi Laki-Laki Arab, Penuh Makna dan Tidak Pasaran!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |10:00 WIB
200 Nama Bayi Laki-Laki Arab, Penuh Makna dan Tidak Pasaran!
200 Nama Bayi Laki-Laki Arab (Foto: Indiatimes)
A
A
A

200 Nama Bayi Laki-Laki Arab berikut ini bisa menjadi inspirasi Anda. Tentu nama adalah doa terbaik dari orangtua, sehingga tak boleh sembarangan. 

Lantas apa saja nama bayi laki-laki Arab? Berikut daftar 200 nama bayi laki-laki Arab yang indah dan memiliki makna baik dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (25/6/2023). 

200 Nama Bayi Laki-Laki Arab

(200 Nama Bayi Laki-Laki Arab, Foto: Indiatimes)

1. Aadam (آدم): Adam, manusia pertama.

2. Abdul (عبد ال): Pemilik, hamba Allah.

3. Abdullah (عبد الله): Hamba Allah.

4. Ahmad (أحمد): Terpuji, pujian.

5. Akram (أكرم): Pemurah, mulia.

6. Ali (علي): Yang mulia.

7. Amin (أمين): Aman, dapat dipercaya.

8. Amir (أمير): Pemimpin.

9. Anwar (أنور): Cahaya, terang.

10. Aqeel (عقيل): Orang yang cerdas.

11. Ayman (أيمن): Keberuntungan, berkah.

12. Badr (بدر): Bulan purnama.

13. Bashar (بشار): Pembawa kabar gembira.

14. Bilal (بلال): Nama burung merak.

15. Faisal (فيصل): Hakim, penengah.

16. Faris (فارس): Ksatria.

17. Ghassan (غسان): Seorang pemanah.

18. Hadi (هادي): Pemandu, petunjuk.

19. Hamza (حمزة): Nama sejenis singa.

20. Hassan (حسن): Indah, baik.

21. Husam (حصم): Pedang.

22. Ibrahim (إبراهيم): Nabi Ibrahim (Abraham).

23. Idris (إدريس): Nabi Idris (Enoch).

24. Imran (عمران): Ayah dari Nabi Musa (Moses).

25. Ismail (إسماعيل): Nabi Ismail (Ishmael).

26. Jamal (جمال): Keindahan.

27. Jasim (جاسم): Berani, kuat.

28. Khaled (خالد): Abadi, kekal.

29. Khalid (خالد): Abadi, kekal.

30. Majid (ماجد): Mulia, agung.

31. Malik (ملك): Raja, pemimpin.

32. Mansour (منصور): Yang menang, yang berhasil.

33. Mohammed (محمد): Nabi Muhammad.

34. Mustafa (مصطفى): Yang terpilih.

35. Nabil (نبيل): Mulia, adil.

36. Nasir (ناصر): Pembela, penolong.

37. Nizar (نزار): Bersinar, jelas.

38. Omar (عمر): Panjang umur.

39. Qasim (قاسم): Pembagi, penentu.

40. Raed (رائد): Pemimpin, pelopor.

41. Rafiq (رفيق): Sahabat, teman.

42. Rami (رامي): Pemanah.

43. Rashid (راشد): Orang yang bijaksana.

44. Rayan (ريان): Pintu surga.

45. Basel (باصل): Yang mulia, terhormat

46. Riyad (رياض): Kebun.

47. Saad (سعد): Keberuntungan, kebahagiaan.

48. Sabir (صابر): Sabar.

49. Salah (صلاح): Kebaikan, kebenaran.

50. Sami (سامي): Mendengar, pemberi tahu.

51. Tariq (طارق): Pagi, bintang pagi.

52. Umar (عمر): Panjang umur.

53. Waleed (وليد): Yang lahir, anak yang baru lahir.

54. Yahya (يحيى): Nabi Yahya (John the Baptist).

55. Yasin (ياسين): Surah dalam Al-Qur'an.

56. Yusuf (يوسف): Nabi Yusuf (Joseph).

57. Zaid (زيد): Bertambah, bertambah baik.

58. Zakaria (زكريا): Nabi Zakaria (Zechariah).

59. Zayn (زين): Indah, cantik.

60. Ziad (زياد): Bertambah, pertumbuhan.

61. Zuhair (زهير): Cahaya, kecerahan.

62. Karim (كريم): Murah hati, dermawan.

63. Khalid (خالد): Abadi, langgeng.

64. Khalil (خليل): Sahabat dekat, teman karib.

65. Majid (ماجد): Mulia, agung.

66. Malik (مالك): Pemimpin, raja.

67. Mansur (منصور): Dikalahkan, pemenang.

68. Marwan (مروان): Nama seorang khalifah.

69. Mazin (مازن): Orang yang diberkati.

70. Mikail (ميكائيل): Malaikat Mikail (Michael).

71. Muhamad (محمد): Yang terpuji, nama Nabi Muhammad.

72. Mustafa (مصطفى): Yang dipilih, nama lain untuk Nabi Muhammad.

73. Nasir (ناصر): Pembela, penolong.

74. Nizar (نزار): Pemimpin, orang terkenal.

75. Qasim (قاسم): Pembagi, yang adil.

76. Qays (قيس): Pemimpin, panglima.

77. Ra'id (رائد): Pemimpin, yang membuka jalan.

78. Rauf (رؤوف): Pemurah, pengasih.

79. Razi (راضي): Puas, yang ridha.

80. Riyad (رياض): Taman, kebun.

81. Saad (سعد): Bahagia, gembira.

82. Sabir (صابر): Sabar, tabah.

83. Safwan (صفوان): Bersih, murni.

84. Sajjad (سجاد): Orang yang sujud, bersujud.

85. Salman (سلمان): Aman, selamat.

86. Samir (سمير): Pendengar, teman bicara.

87. Suhail (سهيل): Bintang terang, kembar bintang.

88. Taha (طه): Nama surah dalam Al-Quran.

89. Talal (طلال): Bertabur hujan, kemilau.

90. Umar (عمر): Nama seorang khalifah.

91. Yahya (يحيى): Nabi Yahya (John the Baptist).

92. Yaman (يمان): Selamat, damai.

93. Yasin (ياسين): Nama surah dalam Al-Quran.

94. Youssef (يوسف): Nabi Yusuf (Joseph).

95. Yusuf (يوسف): Nabi Yusuf (Joseph).

96. Zakariya (زكريا): Nabi Zakariya (Zechariah).

97. Zaid (زيد): Bertambah, yang tumbuh.

98. Zain (زين): Indah, cantik.

99. Zaki (زكي): Murni, suci.

