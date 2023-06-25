200 Nama Bayi Laki-Laki Arab, Penuh Makna dan Tidak Pasaran!

200 Nama Bayi Laki-Laki Arab berikut ini bisa menjadi inspirasi Anda. Tentu nama adalah doa terbaik dari orangtua, sehingga tak boleh sembarangan.
Lantas apa saja nama bayi laki-laki Arab? Berikut daftar 200 nama bayi laki-laki Arab yang indah dan memiliki makna baik dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (25/6/2023).
(200 Nama Bayi Laki-Laki Arab, Foto: Indiatimes)
1. Aadam (آدم): Adam, manusia pertama.
2. Abdul (عبد ال): Pemilik, hamba Allah.
3. Abdullah (عبد الله): Hamba Allah.
4. Ahmad (أحمد): Terpuji, pujian.
5. Akram (أكرم): Pemurah, mulia.
6. Ali (علي): Yang mulia.
7. Amin (أمين): Aman, dapat dipercaya.
8. Amir (أمير): Pemimpin.
9. Anwar (أنور): Cahaya, terang.
10. Aqeel (عقيل): Orang yang cerdas.
11. Ayman (أيمن): Keberuntungan, berkah.
12. Badr (بدر): Bulan purnama.
13. Bashar (بشار): Pembawa kabar gembira.
14. Bilal (بلال): Nama burung merak.
15. Faisal (فيصل): Hakim, penengah.
16. Faris (فارس): Ksatria.
17. Ghassan (غسان): Seorang pemanah.
18. Hadi (هادي): Pemandu, petunjuk.
19. Hamza (حمزة): Nama sejenis singa.
20. Hassan (حسن): Indah, baik.
21. Husam (حصم): Pedang.
22. Ibrahim (إبراهيم): Nabi Ibrahim (Abraham).
23. Idris (إدريس): Nabi Idris (Enoch).
24. Imran (عمران): Ayah dari Nabi Musa (Moses).
25. Ismail (إسماعيل): Nabi Ismail (Ishmael).
26. Jamal (جمال): Keindahan.
27. Jasim (جاسم): Berani, kuat.
28. Khaled (خالد): Abadi, kekal.
30. Majid (ماجد): Mulia, agung.
31. Malik (ملك): Raja, pemimpin.
32. Mansour (منصور): Yang menang, yang berhasil.
33. Mohammed (محمد): Nabi Muhammad.
34. Mustafa (مصطفى): Yang terpilih.
35. Nabil (نبيل): Mulia, adil.
36. Nasir (ناصر): Pembela, penolong.
37. Nizar (نزار): Bersinar, jelas.
38. Omar (عمر): Panjang umur.
39. Qasim (قاسم): Pembagi, penentu.
40. Raed (رائد): Pemimpin, pelopor.
41. Rafiq (رفيق): Sahabat, teman.
42. Rami (رامي): Pemanah.
43. Rashid (راشد): Orang yang bijaksana.
44. Rayan (ريان): Pintu surga.
45. Basel (باصل): Yang mulia, terhormat
46. Riyad (رياض): Kebun.
47. Saad (سعد): Keberuntungan, kebahagiaan.
48. Sabir (صابر): Sabar.
49. Salah (صلاح): Kebaikan, kebenaran.
50. Sami (سامي): Mendengar, pemberi tahu.
51. Tariq (طارق): Pagi, bintang pagi.
53. Waleed (وليد): Yang lahir, anak yang baru lahir.
54. Yahya (يحيى): Nabi Yahya (John the Baptist).
55. Yasin (ياسين): Surah dalam Al-Qur'an.
56. Yusuf (يوسف): Nabi Yusuf (Joseph).
57. Zaid (زيد): Bertambah, bertambah baik.
58. Zakaria (زكريا): Nabi Zakaria (Zechariah).
59. Zayn (زين): Indah, cantik.
60. Ziad (زياد): Bertambah, pertumbuhan.
61. Zuhair (زهير): Cahaya, kecerahan.
62. Karim (كريم): Murah hati, dermawan.
64. Khalil (خليل): Sahabat dekat, teman karib.
65. Majid (ماجد): Mulia, agung.
66. Malik (مالك): Pemimpin, raja.
67. Mansur (منصور): Dikalahkan, pemenang.
68. Marwan (مروان): Nama seorang khalifah.
69. Mazin (مازن): Orang yang diberkati.
70. Mikail (ميكائيل): Malaikat Mikail (Michael).
71. Muhamad (محمد): Yang terpuji, nama Nabi Muhammad.
72. Mustafa (مصطفى): Yang dipilih, nama lain untuk Nabi Muhammad.
73. Nasir (ناصر): Pembela, penolong.
74. Nizar (نزار): Pemimpin, orang terkenal.
75. Qasim (قاسم): Pembagi, yang adil.
76. Qays (قيس): Pemimpin, panglima.
77. Ra'id (رائد): Pemimpin, yang membuka jalan.
78. Rauf (رؤوف): Pemurah, pengasih.
79. Razi (راضي): Puas, yang ridha.
80. Riyad (رياض): Taman, kebun.
81. Saad (سعد): Bahagia, gembira.
82. Sabir (صابر): Sabar, tabah.
83. Safwan (صفوان): Bersih, murni.
84. Sajjad (سجاد): Orang yang sujud, bersujud.
85. Salman (سلمان): Aman, selamat.
86. Samir (سمير): Pendengar, teman bicara.
87. Suhail (سهيل): Bintang terang, kembar bintang.
88. Taha (طه): Nama surah dalam Al-Quran.
89. Talal (طلال): Bertabur hujan, kemilau.
92. Yaman (يمان): Selamat, damai.
94. Youssef (يوسف): Nabi Yusuf (Joseph).
97. Zaid (زيد): Bertambah, yang tumbuh.
98. Zain (زين): Indah, cantik.
99. Zaki (زكي): Murni, suci.