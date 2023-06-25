Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beli Barang Harga Miring Paling Gampang Belanja di AladinMall Aja, Gratis Cicilan Sebulan + Bunga 0%

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |08:00 WIB
Beli Barang Harga Miring Paling Gampang Belanja di AladinMall Aja, Gratis Cicilan Sebulan + Bunga 0%
AladinMall by Mister Aladin (Foto: Mister Aladin)
Belanja untuk beberapa kebutuhan kadang tidak bisa diprediksi.Apalagi ternyata kita harus menggunakannya segera dan itu saat tanggal tua alias belum gajian. Jangan sampai membuat kita pusing.

Nah untungnya, kini Anda bisa menikmati promo cicilan 0% kalau belanja di AladinMall dan bayar pakai Kredivo. Nggak cuma itu, Anda bahkan juga bisa dapat bebas 1 bulan cicilan!

Kredivo merupakan aplikasi pay later, di mana Anda bisa belanja duluan dan bayar belakangan. Tersedia juga opsi cicilan yang beragam sehingga Anda bisa dengan mudah menyesuaikan berdasarkan kondisi keuangan.

Nggak cuma bisa belanja dengan harga hemat + cicilan 0%, beli apa pun di AladinMall juga bisa dapat gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Syarat & Ketentuan Promo di Sini:

1. Cicilan 0% untuk 6 bulan 

● Promo berlaku 24 - 26 Periode Juni 2023

● Promo cicilan 0% dengan minimum transaksi 500 ribu berlaku khusus pembayaran tenor 6 bulan di AladinMall.

● Voucher promo hanya dapat digunakan 1 (satu) kali/pengguna/periode.

      
