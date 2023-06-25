5 Tren Perawatan Kecantikan ala Korea, Kulit Wajah Mulus dan Glowing

TREN seputar dunia perawatan kecantikan ala Korea, atau biasa disebut K-Beauty yang makin populer dari waktu ke waktu, memang telah mengubah cara banyak orang, terutama para wanita dalam melakukan rutinitas perawatan kulitnya.

Gabungan antara produk-produk inovatif, formula unik, dan bahan-bahan alami, tak heran perawatan kulit, K-Beauty ini menghasilkan kulit wajah yang tak hanya mulus tapi juga glowing, bercahaya sehat. Nah, bagi Anda yang baru mau memulai tren skincare ala Korea, mengutip Times of India, Minggu (25/6/2023) berikut lima tren perawatan kecantikan yang membantu kulit agar bisa glowing sempurna mulus atau gloss skin.

1. Double cleansing: Salah satu ritual skincare ala Korea yang paling terkenal. Membersihkan kulit wajah dengan memakai pembersih berbahan dasar minyak untuk menghilangkan riasan, kotoran, dan kotoran dari wajah. Setelah itu, baru dibersihkan kembali dengan pembersih berbahan dasar air untuk membersihkan kulit secara mendalam.

2. Produk bahan fermentasi: Memanfaatkan kekuatan tradisi kuno, para penggiat K-Beauty biasanya tak ragu menggunakan produk skincare yang mengandung enzim dan probiotik. Contohnya produk dengan ekstrak beras fermentasi untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit, hingga infused tea fermentasi yang memberikan kilau dan menyegarkan wajah.