HOME WOMEN TRAVEL

Selepas Gajian Waktunya Liburan Mumpung Ada Diskon s.d Rp200 Ribu di Mister Aladin!

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |12:39 WIB
Selepas Gajian Waktunya Liburan Mumpung Ada Diskon s.d Rp200 Ribu di Mister Aladin!
Promo Payday BNI di Mister Aladin.
A
A
A

AKHIRNYA gajian tiba! Ini saatnya Anda melakukan self reward sebagai bentuk rasa terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bekerja keras selama sebulan penuh. Berbicara soal penghargaan untuk diri sendiri, traveling menjadisalah satu rekomendasi yang bisa dilakukan.

Bingung mau jalan-jalan ke mana? Tenang, Indonesia punya banyak banget lho destinasi wisata yang bisa Anda jelajahi. Khawatir biayanya mahal? Jangan khawatir, hal ini nggak akan kejadian kalau Anda transaksinya di Mister Aladin.

Soalnya, saat ini Anda bisa mendapatkan diskon s.d Rp200.000 untuk pemesanan tiket pesawat domestik, serta potongan harga hingga Rp75.000 yang berlaku untuk pemesanan hotel.

Promo ini berlaku dengan metode pembayaran kartu debit BNI. Jadi, buat Anda yang belum punya, segera buat rekeningnya ya, supaya Anda bisa ikutan bisa menikmati diskon hingga ratusan ribu ini!

Telusuri berita women lainnya
