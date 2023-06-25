4 Potret Cantik Ghea Youbi Pakai Outfit Denim Ketat, Body Goals Bikin Gagal Fokus!

GHEA Youbi salah satu pedangdut yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Selain suaranya yang bagus, Ghea juga memiliki wajah cantik dan tubuh yang seksi.

Di Instagram, perempuan asal Bandung itu baru saja mengunggah potret terbarunya saat manggung. Penampilannya begitu menawan dengan outfit denim yang dia pakai.

Penasaran seperti apa potret Ghea Youbi? Berikut ulasannya dari Instagram @gheayoubi, Senin (26/6/2023).

1. Hibur penonton





Potret Ghea Youbi saat menghadiri sebuah acara di Pekalongan. Dia tampil memakai outfit denim ketat. Penampilan Ghea di atas panggung begitu seksi.

2. Pakai denim outfit





Di foto ini Ghea memakai crop top denim dengan model halter neck yang dipadukan dengan rok mini dan high boots denim. Ghea menambahkan aksesori anting bulat warna putih dan belt dari brand LV.

3. Pakai makeup tebal

Ghea Youbi terlihat makin cantik dengan tampilan makeup tebal. Pada bagian matanya menggunakan warna bold dan lipstik warna merona merona. Untuk tampolan rambutnya dia memilih dikuncir satu. Cantik pol!