HOME WOMEN FASHION

Modisnya Taeyong NCT di Fesyen Show Loewe, Tampan 4D bak AI

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |18:00 WIB
Modisnya Taeyong NCT di Fesyen Show Loewe, Tampan 4D bak AI
Taeyong NCT, (Foto: Instagram @taeoxo_nct)
A
A
A

TAEYONG NCT belum lama ini baru saja diumumkan secara resmi menjadi wajah baru, duta merek global dari salah satu rumah mode ternama dunia, LOEWE.

Seiring titel barunya sebagai global brand ambassador brand mewah asal Spanyol tersebut, Taeyong diketahui langsung menghadiri Paris Fashion Week. Leader NCT yang selain terkenal sebagai all rounder tersebut, memang juga terkenal sebagai salah satu artis K-Pop dengan selera fesyen keren dan artistik.

Hadir di fesyen show LOEWE Spring Summer 2024, Taeyong langsung mencuri perhatian dan menjelma jadi sosok ikonik karena pilihan tampilan fesyennya yang memukau, walau simpel dan minimalis. Dikutip darfi Sportskeeda, Minggu (25/6/2023) Taeyong muncul dalam balutan outfit knit, kaus rajutan model tanpa lengan dan celana cokelat berdetail pudar.

(Foto: Instagram @nct) 

Halaman:
1 2
      
