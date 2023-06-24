Tren Botol Kemasan PET Bantu Kurangi Timbunan Sampah Plastik, Bisa Didaur Ulang!

Minuman dengan botol plastik PET kini menjadi tren. Botol-botol plastik ini jika sudah tidak dipakai bisa didaur ulang dan akhirnya mengurangi timbunan sampah plastik.

Jika botol bisa didaur ulang, bahkan bisa jadi kemasan baru, dapat mengurangi sampah sebesar 30%, serta mengurangi sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025 dalam mengatasi polusi plastik. Hal ini membutuhkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesadaran.

(Foto Ilustrasi: Timesofindia)

Presiden Direktur Coca-Cola Indonesia Julio Lopez mengatakan, satu dari setiap tiga botol yang ada di pasar Indonesia sekarang terbuat dari 100% plastik rPET (daur ulang), yang dibuat secara lokal di Amandina Bumi Nusantara. Botol rPET bahkan bisa dipakai berulang kali.