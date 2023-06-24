5 Zodiak yang Paling Menjunjung Tinggi Etika dan Moral, Termasuk Anda?

MENURUT astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Bahkan mereka cenderung tidak pernah menyimpang dalam hal-hal yang sekiranya melanggar etika maupun moral.

Baik itu, gaya hidup, gaya berpakaian, perilaku dan sebagainya yang melanggar moral dan etika. Seperti yang dilansir dari laman times of india, berikut zodiak yang dikenal sangat etis dan bermoral sebagai berikut:

1. Virgo

Zodiak ini dikenal dengan sosok yang detail dan pemikiran analitis. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan dikenal dengan standar moral yang tinggi. Virgo sangat menghargai kejujuran, keadilan dan integritas. Mereka juha berusaha untuk hidup dengan prinsip dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka.

2. Libra

Zodiak ini merulakan sosok pembawa kedamaian alami yang menghargau keadilan serta harmoni. Libra sangat adil dalam memperlakukan orang lain dengan hormat dan setara. Libra dikenal dengan kemampuannya untuk melihat berbagai perspektif, serta libra juga berusaha untuk mrmbuat keputusan yang adil dan seimbang secara moral.

3. Capricorn

Capricorn dikenal dengan sifat disiplin dan etos kerja yang kuat. Capricorn sangat menghargai integritas dan berkomitmen untuk menegakkan prinsip mereka. Zodiak yang satu ini memiliki pengertian yang jelas tentang apa yang benar dan salah. Capricorn akan melakukan apa yang benar secara moral, bahkan pada situasi menantang.