Weekend Langsung Kejar Diskon s.d. 90% + 7% + Gratis Ongkir di AladinMall

WAH, tidak terasa akhirnya weekend telah tiba! Itu artinya ada Promo Spesial Flash Sale nih di AladinMall. Anda bisa mendapatkan diskon hingga 90% plus tambahan diskon 7% dengan kode voucher JUNI04.

Akan tetapi, promonya cuma sampai besok nih, yakni 25 Juni 2023 saja. Makanya, buruan borong semua keperluan Anda dan nikmati #BukanGajianBiasa karena Anda bisa dapat harga super hemat mulai dari kebutuhan ibu & anak hingga gadget & elektronik.

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Promo Spesial Flash Sale

Gaabor Kettle Electric Pemanas Air 1.6 L Digital /GK-E16P

Pemanas Air ini didesain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena dapat menampung air hingga 1,6L. Dioperasikan secara digital dengan tampilan holografik besar sehingga dapat dioperasikan dengan mudah oleh siapa saja. Dapatkan produk ini seharga Rp379.900 saja dari harga normal Rp1.099.000.

Wipol Professional Pembersih Lantai Karbol Cemara 1.6 L Buy 4 Get 1

Bersih-bersih rumah jadi makin hemat dengan Wipol Professional Pembersih Lantai Karbol Cemara 1.6 L Buy 4 Get 1. Aromanya harum bikin keluarga betah di rumah! Miliki produk ini seharga Rp125.400 saja dari Rp230.800.

Tepung Terigu Stupa Hijau 1 kg

Tepung Terigu Stupa Hijau ukuran 1 kg ini sangat ekonomis dan serbaguna. Selain terjangkau, tepung terigu ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis masakan dan juga kue. Miliki produk ini seharga Rp11.300 saja dari Rp12.500.

POOKIO Pants Popok Bayi Anak Diaper Celana L28

Pookio Premium Diapers adalah popok premium terbaik untuk si kecil. Dengan ketipisan hanya 2mm menjadikan popok Pookio sangat nyaman dan aman untuk si kecil, namun tetap berdaya serap tinggi. Dapatkan produk ini seharga Rp90.860 saja dari Rp129.800.

Sepeda Balap Odessy Roadbike Steel Frame Ukuran 700c Shifter -14 SPEED

Sepeda Balap Odessy Roadbike Steel Frame Ukuran 700c Shifter -14 SPEED ini dapat digunakan untuk remaja dan dewasa dengan maksimal bobot 85 - 90 kg. Jadikan kegiatan bersepeda Anda jadi lebih menyenangkan bersama Odessy Roadbike. Dapatkan produk ini seharga Rp2.800.000 saja dari Rp4.400.000.

Selain beli item di atas, jangan lupa buat borong produk lainnya juga ya yang tersedia di AladinMall. Caranya gampang banget, tinggal kunjungi saja laman Official Store melalui AladinMall.id atau KLIK DI SINI.

Cara mendapatkan gratis ongkir tanpa batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget. Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya.