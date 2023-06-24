245+ Ide Nama Bayi Laki-laki Huruf S, Lengkap dengan Artinya

245+ Ide Nama Bayi Laki-laki Huruf S dalam artikel ini mungkin bisa menjadi inspirasi Anda. Apa saja nama bayi tersebut? Simak ulasannya.

Anda mencarikan nama bayi laki-laki yang diawali dengan huruf S? Berikut adalah lebih dari 245 ide nama bayi laki-laki yang mungkin dapat Anda pertimbangkan dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (24/6/2023).

1 Sabir: Yang sabar

2 Safwan: Kepuasan, kebahagiaan

3 Sahil: Pantai, tepi laut

4 Saif: Pedang

5 Sajjad: Orang yang sujud

6 Salam: Damai

7 Salman: Aman, selamat

8 Sami: Mendengar

9 Samir: Yang hidup, bersemangat

10 Satria: Pahlawan

11 Shadi: Gembira, bahagia

12 Shakir: Orang yang bersyukur

13 Sharif: Terhormat

14 Siddiq: Orang yang jujur

15 Sulaiman: Nabi Sulaiman

16 Sultan: Penguasa

17 Syafiq: Pemaaf

18 Syahir: Terkenal

19 Syarif: Terhormat, mulia

20 Syawal: Bulan Syawal

21 Syukri: Bersyukur

22 Sabiq: Yang mendahului

23 Sadad: Jujur, lurus

24 Safar: Perjalanan

25 Sagheer: Kecil

26 Sahir: Pesulap, penyihir

27 Saifullah: Pedang Allah

28 Sakhawi: Yang murah hati

29 Samad: Yang abadi, yang tunggal

30 Sameer: Pendamping, teman

31 Sanad: Pondasi, dasar

32 Sayf: Pedang

33 Shahid: Saksi

34 Shaheen: Elang

35 Shafiqul: Yang penyayang

36 Shihab: Cahaya, bintang

37 Siddique: Orang yang jujur

38 Sufyan: Yang ceria

39 Sulayman: Nama lain dari Sulaiman

40 Surya: Matahari

41 Syafri: Cahaya, terang

42 Syamsul: Matahari

43 Syariefuddin: Terhormat agama

44 Syawaluddin: Bulan Syawal dalam agama

45 Saad: Bahagia

46 Saeb: Yang terhormat

47 Saifan: Yang berani

48 Saiful: Pedang

49 Saqib: Bercahaya

50 Sarim: Tegap, lurus

51 Sattar: Yang menutupi, melindungi

52 Shaaban: Bulan kedelapan dalam penanggalan Islam

53 Shadid: Yang kuat

54 Shafin: Penolong

55 Shahzad: Anak raja

56 Shakil: Cantik, tampan

57 Shamir: Pembuat harapan

58 Shibli: Penyair

59 Sidiq: Yang jujur

60 Sufi: Yang saleh, yang beribadah

61 Sukma: Jiwa, roh

62 Sulthan: Pemimpin

63 Syabil: Yang tinggi

64 Syahdan: Muliawan, terhormat

65 Syahiran: Terkenal

66 Syahmir: Cemerlang, terang

67 Syahran: Raja, penguasa

68 Syaiful: Pedang

69 Syakir: Bersyukur

70 Syamsudin: Cahaya agama

71 Syarifian: Terhormat, mulia

72 Syawaludin: Bulan Syawal dalam agama

73 Saadiq: Sahabat yang setia

74 Saamir: Orang yang berpengalaman

75 Saarim: Yang pandai

76 Saat: Waktu

77 Saeed: Bahagia, gembira

78 Sahar: Fajar, waktu subuh

79 Saifuddin: Pedang agama

80 Saifulloh: Pedang Allah

81 Sakinah: Ketenangan

82 Saleh: Yang baik, saleh

83 Sam: Mendengar

84 Sameh: Pemaaf

85 Samiullah: Orang yang mendengar Allah

86 Samman: Pujian

87 Sanwari: Sangat putih

88 Sarif: Terhormat, mulia

89 Sayyid: Tuan

90 Shaqiq: Penuh kasih sayang