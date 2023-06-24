245+ Ide Nama Bayi Laki-laki Huruf S, Lengkap dengan Artinya

245+ Ide Nama Bayi Laki-laki Huruf S dalam artikel ini mungkin bisa menjadi inspirasi Anda. Apa saja nama bayi tersebut? Simak ulasannya.
Anda mencarikan nama bayi laki-laki yang diawali dengan huruf S? Berikut adalah lebih dari 245 ide nama bayi laki-laki yang mungkin dapat Anda pertimbangkan dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (24/6/2023).
(245+ Ide Nama Bayi Laki-laki Huruf S, Foto: Baby Chick)
1 Sabir: Yang sabar
2 Safwan: Kepuasan, kebahagiaan
3 Sahil: Pantai, tepi laut
4 Saif: Pedang
5 Sajjad: Orang yang sujud
6 Salam: Damai
7 Salman: Aman, selamat
8 Sami: Mendengar
9 Samir: Yang hidup, bersemangat
10 Satria: Pahlawan
11 Shadi: Gembira, bahagia
12 Shakir: Orang yang bersyukur
13 Sharif: Terhormat
14 Siddiq: Orang yang jujur
15 Sulaiman: Nabi Sulaiman
16 Sultan: Penguasa
17 Syafiq: Pemaaf
18 Syahir: Terkenal
19 Syarif: Terhormat, mulia
20 Syawal: Bulan Syawal
21 Syukri: Bersyukur
22 Sabiq: Yang mendahului
23 Sadad: Jujur, lurus
24 Safar: Perjalanan
25 Sagheer: Kecil
26 Sahir: Pesulap, penyihir
27 Saifullah: Pedang Allah
28 Sakhawi: Yang murah hati
29 Samad: Yang abadi, yang tunggal
30 Sameer: Pendamping, teman
31 Sanad: Pondasi, dasar
32 Sayf: Pedang
33 Shahid: Saksi
34 Shaheen: Elang
35 Shafiqul: Yang penyayang
36 Shihab: Cahaya, bintang
37 Siddique: Orang yang jujur
38 Sufyan: Yang ceria
39 Sulayman: Nama lain dari Sulaiman
40 Surya: Matahari
41 Syafri: Cahaya, terang
42 Syamsul: Matahari
43 Syariefuddin: Terhormat agama
44 Syawaluddin: Bulan Syawal dalam agama
45 Saad: Bahagia
46 Saeb: Yang terhormat
47 Saifan: Yang berani
48 Saiful: Pedang
49 Saqib: Bercahaya
50 Sarim: Tegap, lurus
51 Sattar: Yang menutupi, melindungi
52 Shaaban: Bulan kedelapan dalam penanggalan Islam
53 Shadid: Yang kuat
54 Shafin: Penolong
55 Shahzad: Anak raja
56 Shakil: Cantik, tampan
57 Shamir: Pembuat harapan
58 Shibli: Penyair
59 Sidiq: Yang jujur
60 Sufi: Yang saleh, yang beribadah
61 Sukma: Jiwa, roh
62 Sulthan: Pemimpin
63 Syabil: Yang tinggi
64 Syahdan: Muliawan, terhormat
65 Syahiran: Terkenal
66 Syahmir: Cemerlang, terang
67 Syahran: Raja, penguasa
68 Syaiful: Pedang
69 Syakir: Bersyukur
70 Syamsudin: Cahaya agama
71 Syarifian: Terhormat, mulia
72 Syawaludin: Bulan Syawal dalam agama
73 Saadiq: Sahabat yang setia
74 Saamir: Orang yang berpengalaman
75 Saarim: Yang pandai
76 Saat: Waktu
77 Saeed: Bahagia, gembira
78 Sahar: Fajar, waktu subuh
79 Saifuddin: Pedang agama
80 Saifulloh: Pedang Allah
81 Sakinah: Ketenangan
82 Saleh: Yang baik, saleh
83 Sam: Mendengar
84 Sameh: Pemaaf
85 Samiullah: Orang yang mendengar Allah
86 Samman: Pujian
87 Sanwari: Sangat putih
88 Sarif: Terhormat, mulia
89 Sayyid: Tuan
90 Shaqiq: Penuh kasih sayang