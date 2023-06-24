Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini Pentingnya Imunisasi Anak Usia 8 Bulan hingga 5 Tahun

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:23 WIB
Ini Pentingnya Imunisasi Anak Usia 8 Bulan hingga 5 Tahun
Imunisasi anak (Foto: Healthline)
A
A
A

VAKSINASI tidak berhenti pada usia anak 9 bulan, melainkan ada vaksinasi atau imunisasi untuk anak usia 18 bulan hingga 5 tahun. Sayangnya banyak orangtua yang lupa dengan jadwal booster ini.

Ya, vaksin anak pra sekolah yaitu di usia 5 tahun begitu pentingnya untuk menjaga imunitas. Namun pentingnya informasi itu tidak sampai ke masyarakat.

Dokter Spesialis Anak, dr Melia Yunita, MSc, SpA menegaskan, vaksinasi tidak berhenti pada usia anak 9 bulan. Tapi ada vaksinasi atau imunisasi untuk anak usia 18 bulan hingga 5 tahun.

Imunisasi

"Biasanya kalau anak bayi ini Ibu-ibu rajin untuk update mana yang belum vaksinnya, tapi ketika anaknya sudah besar, sudah lupa dan jadwalnya terlambat. Akibatnya kemarin ada kejadian polio, yang sebenarnya menyerang anak-anak yang sudah besar," ujarnya saat Live Instagram @ptkalbefarmatbk.

Fatalnya, penyakit polio tidak bisa sembuh dan mengakibatkan lumpuh. Penyakit ini padahal bisa dicegah dengan vaksin.

"Bayangkan anak kita lumpuh selama-lamanya itu kayak apa rasanya. Kalau ada satu orang terkena polio, itu sebenarnya sudah ada beberapa orang yang positif tetapi tidak bermanifestasi sampai lumpuh," bebernya.

Dijelaskan lebih lanjut, gejala polio sangat beragam. Mulai dari demam bahkan ada yang tidak bergejala, tetapi ada juga yang gejalanya berat sampai lumpuh.

Disebutkannya, jenis vaksin anak 5 tahun terdiri dari booster difteri, pertusis, tetanus, dan polio. Meski si kecil sudah memiliki antibodi, ada baiknya mengulang lagi imunisasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/481/3065697/kemenkes-pastikan-semua-anak-usia-0-7-tahun-di-33-provinsi-dapatkan-2-dosis-vaksin-polio-ligHQCMxmY.jpg
Kemenkes Pastikan Semua Anak Usia 0-7 Tahun di 33 Provinsi Dapatkan 2 Dosis Vaksin Polio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/481/3048976/cakupan-imunisasi-hpv-dosis-kedua-capai-95-persen-ini-penjelasan-kemenkes-ZOY1X1R3xT.jpg
Cakupan Imunisasi HPV Dosis Kedua Capai 95 Persen, Ini Penjelasan Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/481/3038349/hari-anak-nasional-2024-si-kecil-sehat-dengan-15-jenis-imunisasi-uvO5Esf8fB.jpg
Hari Anak Nasional 2024, si Kecil Sehat dengan 15 Jenis Imunisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/481/3037230/cegah-potensi-klb-kemenkes-gelar-imunasi-polio-massal-andMLPuEyY.jpg
Cegah Potensi KLB, Kemenkes Gelar Imunasi Polio Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3028074/viral-bayi-di-sukabumi-meninggal-pasca-imunisasi-begini-kronologinya-r5dQOzJ7R1.jpg
Viral Bayi di Sukabumi Meninggal Pasca Imunisasi, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/481/3026972/pekan-imunisasi-nasional-polio-diselenggarakan-di-sulawesi-utara-sasar-anak-usia-7-tahun-ke-bawah-GvMxMoakMF.jpg
Pekan Imunisasi Nasional Polio Diselenggarakan di Sulawesi Utara, Sasar Anak Usia 7 Tahun ke Bawah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement