5 Bahaya Vertigo, Salah Satunya Kena Gangguan Penglihatan!

PUNYA vertigo memang bikin sakit kepala dan tak nyaman. Apalagi vertigo bisa menyerang tiba-tiba. Vertigo menyebabkan pusing dan membuat orang yang merasakannya seperti sedang berputar padahal sebenarnya tidak, .

Oleh karena itu vertigo bisa membuat kepala jadi pusing, akibatnya bisa jadi kehilangan keseimbangan. Tapi secara medis, diketahui vertigo bukanlah penyakit. Sebaliknya, itu adalah gejala dari berbagai kondisi yang sebetulnya diidap.

Dari jenisnya, ada dua jenis utama vertigo yakni vertigo perifer yang terjadi saat ada masalah dengan telinga bagian dalam, dan vertigo sentral, yang muncul karena ada masalah di otak. Penyebabnya bisa karena infeksi, tumor otak, cedera otak traumatis atau stroke.

Meski bukan kondisi yang serius, tapi bukan berarti vertigo tidak punya bahaya. Apa saja bahaya dari vertigo? Menghimpun Cleveland Clinic, laman resmi Kementerian Kesehatan dan Halodoc, yang sudah ditinjau secara medis oleh dr. Rizal Fadli, berikut paparan singkatnya di bawah ini.

1. Otak dan saraf: Ini potensi bahaya dari vertigo tipe sentral, yang penyebabnya karena ada masalah pada sistem saraf pusat, khususnya struktur otak dan saraf. Vertigo sentral dikaitkan dengan kondisi serius seperti stroke, multiple sclerosis, dan tumor otak. Jadi memang dalam hal ini, vertigo bisa sangat berbahaya.

2. Tubuh tak seimbang: Bahaya yang timbul karena tubuh rasanya berputar, bergoyang, atau miring. Perasaan tidak seimbang dapat memburuk saat tubuh dibawa untuk berdiri, berjalan, mengubah posisi, atau menggerakkan kepala.

3. Perut tidak nyaman: Selain pusing atau sakit kepala, gejala yang bisa menyertai vertigo adalah perut mual hingga muntah.

