Masuk Angin, Coba Atasi dengan 4 Tips Ini!

SAAT kita kelelahan namun tetap beraktivitas kadang badan jadi sakit seperti terkena masuk angin. Apalagi di saat sering hujan, suhu berangin dan cuaca dingin seperti beberapa waktu belakangan ini.

Saat tubuh sudah terasa masuk angin, bukan rahasia lagi banyak orang yang langsung memutuskan untuk kerokan sebagai pengobatan alami mengusir masuk angin. Namun ternyata, masih banyak cara lain tanpa obat selain kerokan untuk mengatasi masuk angin.

Dikutip dari Livestrong, laman resmi Kementerian Kesehatan RI dan Healthline, simak cara mengatasi masuk angin.

1. Istirahat cukup

Saat sudah merasa tubuh kurang enak, jangan tunda beristirahat. Bagi orang yang tidak cukup tidur setiap malam, lebih mungkin untuk sakit, seperti masuk angin. Sebab sistem kekebalan melepaskan sitokin saat tidur.

Banyak istirahat, minum banyak cairan, dan tunggu gejala mereda. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, merekomendasikan beristirahat di rumah setidaknya selama 24 jam, agar demam dan gejala mirip flu lainnya (menggigil, berkeringat, kulit memerah) hilang.

2. Olahraga

Aktivitas satu ini jadi penawar hampir semua penyakit, termasuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh dan tentunya menjaga daya tahan tubuh. Sederhana saja, coba olahraga rutin setidaknya 30 menit, lima kali seminggu atau aktivitas aerobik yang kuat selama 20 menit tiga kali seminggu. Tapi sebaiknya, konsultasikan dulu dengan dokter apa jenis dan durasi olahraga yang cocok dengan Anda.

