HOME WOMEN HEALTH

Heboh Kasus Inses Ibu-Anak di Bukittinggi, Kenali Bahayanya Bagi Kesehatan!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |07:40 WIB
Heboh Kasus Inses Ibu-Anak di Bukittinggi, Kenali Bahayanya Bagi Kesehatan!
Perilaku inses harus distop (Foto: Safety sign)
A
A
A

HEBOH kasus inses ibu-anak di Bukittinggi. Kabar mengerikan tersebut dibagikan akun Tanyarl dalam cuitannya di Twitter.

"Selingkuh enggak ada apa-apanya. Ini ngeri banget, bapaknya masih ada, ya ampun," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

 inses berbahaya

Kasus tersebut menggemparkan masyarakat Bukittinggi, sebab hal itu terjadi selama 11 tahun. Padahal suami ibu tersebut masih ada hingga kini. Namun pemerintah setempat sudah menangani kasus tersebut.

Inses merupakan perilaku yang buruk, menjijikkan, dan tidak sehat.

Lalu apa saja bahaya inses bagi kesehatan?

dr Ari Fahrial Syam, SpPD menjelaskan, hubungan inses sangat berbahaya. Apalagi anak dari hubungan sedarah berisiko tinggi lahir cacat.

"Dunia medis tidak menganjurkan terjadinya kawin sedarah. Ini berkaitan dengan ditakutkan gen-gen yang jelek malah ketemu di tubuh si bayi," ujarnya saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Menurut pengalaman dr Ari, ia banyak menemukan kasus ini pada pernikahan satu kampung. Lalu, apa dampak yang paling berbahaya dari praktik inses?

"Anak bisa lahir cacat, down syndrome, talasemia, kelemahan otot tubuh, mata tidak normal, atau kelainan genetik lainnya," tegas dr Ari.

Tidak hanya itu, pernikahan sedarah juga memicu masalah auto imun yang timbul karena faktor genetik. Hal semacam ini hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan komprehensif.

Halaman:
1 2
      
