Liburan Sekolah, 6 Tempat Wisata di Bali yang Pas buat Wisata Bareng Anak

BALI sangat cocok jadi destinasi wisata untuk mengisi liburan sekolah. Ada beragam tempat wisata yang bisa dinikmati termasuk yang menyajikan nilai edukasi dan konservasi.

Tempat-tempat wisata tersebut tentu saja cocok buat lokasi liburan bareng anak-anak karena sambil berwisata mereka juga bisa belajar langsung dengan alam.

Jika Anda sedang mencari destinasi liburan yang menakjubkan untuk buah hati Anda di Bali, ada beberapa tempat yang bisa jadi pilihan untuk kamu kunjungi, berikut ulasannya.

1. Taman Nusa

Taman Nusa adalah tempat wisata budaya yang bisa jadi alternatif tempat wisata edukasi yang menyenangkan bagi Anda dan anak Anda.

Taman budaya yang memfokuskan pada budaya Indonesia ini berlokasi di Gianyar, dan bisa ditempuh selama 1,5 jam perjalanan dari area Kuta.

Taman Nusa Bali

Taman budaya dibangun di atas tebing yang di bawahnya terdapat pemandangan sungai Melangit, serta pemandangan latar belakang alam dan pegunungan.

Di sini Anda bisa mendapatkan informasi tentang kebudayaan dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Taman ini dibangun berdasarkan informasi perjalanan waktu sejarah dan kebudayaan Indonesia.

Pengunjung juga diundang untuk melihat berbagai kerajinan tradisional oleh seniman daerah, dan ikut serta dalam tarian dan musik tradisional, seperti Kolintang dari Sulawesi Utara dan Anklung dari Jawa Barat.

2. Bali Zoo

Tak sekedar melihat-lihat beraneka jenis species secara dekat, anak maupun orang tua juga bisa berinteraksi langsung dengan beberap hewan di Bali zoo.

Bali Zoo

Bali zoo menawarkan berbagai aktivitas seru antara lain seperti sarapan bersama orang utan, mendi lumpur bersama gajah, bahkan memberi makan hewan. Kebun binatang ini adalah tempat menakjubkan di mana Anda dapat mempelajari perilaku lebih dari 500 hewan langka dan eksotis di lingkungan tropis yang asri.

Bali Zoo terletak di Jalan Raya Singapadu, Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan beroperasi mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 17.00 WITA.