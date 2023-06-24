Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Sekolah, 6 Tempat Wisata di Bali yang Pas buat Wisata Bareng Anak

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |00:03 WIB
Liburan Sekolah, 6 Tempat Wisata di Bali yang Pas buat Wisata Bareng Anak
Dream Museum Zone di Bali. (Instagram @dmzbali)
A
A
A

BALI sangat cocok jadi destinasi wisata untuk mengisi liburan sekolah. Ada beragam tempat wisata yang bisa dinikmati termasuk yang menyajikan nilai edukasi dan konservasi.

Tempat-tempat wisata tersebut tentu saja cocok buat lokasi liburan bareng anak-anak karena sambil berwisata mereka juga bisa belajar langsung dengan alam.

Jika Anda sedang mencari destinasi liburan yang menakjubkan untuk buah hati Anda di Bali, ada beberapa tempat yang bisa jadi pilihan untuk kamu kunjungi, berikut ulasannya.

 BACA JUGA:

1. Taman Nusa

Taman Nusa adalah tempat wisata budaya yang bisa jadi alternatif tempat wisata edukasi yang menyenangkan bagi Anda dan anak Anda.

Taman budaya yang memfokuskan pada budaya Indonesia ini berlokasi di Gianyar, dan bisa ditempuh selama 1,5 jam perjalanan dari area Kuta.

Ilustrasi

Taman Nusa Bali

Taman budaya dibangun di atas tebing yang di bawahnya terdapat pemandangan sungai Melangit, serta pemandangan latar belakang alam dan pegunungan.

Di sini Anda bisa mendapatkan informasi tentang kebudayaan dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Taman ini dibangun berdasarkan informasi perjalanan waktu sejarah dan kebudayaan Indonesia.

 BACA JUGA:

Pengunjung juga diundang untuk melihat berbagai kerajinan tradisional oleh seniman daerah, dan ikut serta dalam tarian dan musik tradisional, seperti Kolintang dari Sulawesi Utara dan Anklung dari Jawa Barat.

2. Bali Zoo

Tak sekedar melihat-lihat beraneka jenis species secara dekat, anak maupun orang tua juga bisa berinteraksi langsung dengan beberap hewan di Bali zoo.

Ilustrasi

Bali Zoo

Bali zoo menawarkan berbagai aktivitas seru antara lain seperti sarapan bersama orang utan, mendi lumpur bersama gajah, bahkan memberi makan hewan. Kebun binatang ini adalah tempat menakjubkan di mana Anda dapat mempelajari perilaku lebih dari 500 hewan langka dan eksotis di lingkungan tropis yang asri.

Bali Zoo terletak di Jalan Raya Singapadu, Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan beroperasi mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 17.00 WITA.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/408/3070656/pantai_pandawa_dari_pantai_rahasia_hingga_destinasi_favorit_di_bali-Rqvn_large.jpg
Pantai Pandawa: Dari 'Pantai Rahasia' hingga Destinasi Favorit di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement