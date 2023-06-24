Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Cinta Roro Anteng dan Joko Seger, Legenda di Balik Nama Tengger

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |04:04 WIB
Kisah Cinta Roro Anteng dan Joko Seger, Legenda di Balik Nama Tengger
Warga suku Tengger mengikuti upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo. (Foto: Dok Okezone.com)
SUKU Tengger atau Jawa Tengger sangat kuat menjaga tradisi dan budaya leluhurnya. Mereka tetap berupaya bertahan dengan nilai-nilai tradisional warisan nenek moyang, meski wilayahnya sering didatangi turis dari luar.

Masyarakat Tengger mendiami dataran tinggi di pegunungan Bromo, Semeru, dan Tengger, Jawa Timur.

Masyarakat Tengger memiliki tradisi dan budaya yang unik bahkan kerap jadi daya tarik wisata. Kemudian ada juga cerita legenda menarik.

Bahkan ada satu cerita rakyat yang konon jadi asal usul penamaan Tengger.

 

Nama Tengger disebut-sebut gabungan dari nama Roro Anteng dan Joko Seger, tokoh yang populer dalam cerita legenda setempat.

Roro Anteng dan Joko Seger dikisahkan sepasang kekasih yang tak bisa dipisahkan. Roro Anteng adalah putri bangsawan Majapahit, sementara Joko Seger merupakan brahmana yang tinggal di Gunung Bromo.

Keduanya saling mencintai, namun sempat terusik oleh Kyai Bima yang dan hendak meminang Roro Anteng. Cinta Roro Anteng dan Joko Seger kembali bersatu lantaran Kyai Bima tak mampu menyelesaikan syarat sulit dari sang pujaan hati.

