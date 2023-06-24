Bawa Anabul Anda ke Next Pet Garden di Next Hotel Yogyakarta dan Nikmati Keseruannya

BAGI pecinta binatang, khususnya anjing, ada kegiatan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Next Pet Garden adalah sebuah acara yang dirancang khusus untuk memfasilitasi para pecinta binatang dalam berkumpul bersama dan mendapatkan informasi serta tips merawat anjing langsung dari ahlinya.

Acara ini juga menyediakan sharing session bersama dokter hewan dan pelatih anjing profesional, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi anjing yang akan dilaksanakan pada Minggu 25 Juni 2023.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wadah pertemuan bagi para pecinta anjing agar mereka dapat berbagi kebahagiaan bersama dengan hewan kesayangan mereka. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mengenai cara merawat anjing dengan benar dan penuh kasih sayang.

BACA JUGA:

Next Hotel Yogyakarta sebagai penyelenggara acara, menawarkan area yang luas dan aman untuk berjalan-jalan dan bermain dengan anjing, jauh dari lalu lintas kendaraan. Para peserta acara dapat menikmati sore yang menyenangkan di AHA! Cafe sambil bertukar pengalaman tentang perawatan anjing di area yang telah disediakan.

"Acara ini terbuka untuk umum, baik bagi pemilik anjing maupun mereka yang belum memiliki anjing. Baik anjing dengan atau tanpa stambum, semua diperbolehkan untuk hadir," ujar General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma.

BACA JUGA:

Para narasumber yang akan turut serta dalam acara ini adalah drh. Rara Paramastri, pemilik Coral Pet Shop yang akan memberikan wawasan dan nasihat mengenai kesehatan anjing. Serta pelatih anjing profesional, Johni Irianto, dari Treat and Tail, yang akan memberikan tips dan trik dalam melatih anjing. Acara ini juga didukung oleh Paws Event dan beberapa komunitas pecinta anjing di Jogja.

"Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan para pecinta anjing di Jogja dapat saling terhubung dan berkumpul dalam satu wadah pecinta anjing yang lebih besar. Melalui pertukaran informasi antar sesama pecinta binatang dan dukungan dari dokter hewan yang berpengalaman, diharapkan akan lebih mudah dan cepat untuk memberikan perawatan yang tepat bagi hewan peliharaan ketika dibutuhkan," tambah pria yang kerap dipanggil Jonas.