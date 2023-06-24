Unik! Tak Pakai Cat, Seniman Ini Gunakan Kotoran Sapi untuk Melukis

KARYA seni berupa lukisan biasanya dibuat menggunakan cat kimia atau berbahan alami dari tumbuhan atau buah-buahan. Namun, seniman bernama Werner Hartl justru memakai kotoran sapi sebagai bahan utamanya.

Werner Hartl asal Reichersbeuern, Bavaria, Jerman, menggunakan kotoran sapi untuk membuat lukisan bergaya sepia sejak 2012, selama dirinya berstatus pekerja pertanian.

Melansir dari Oddity Central, Hartl memasukkan kotoran sapi ke dalam tabung dan mengencerkannya dengan air untuk mendapat warna sepia yang berbeda.

Warner Hartl mengaku lebih suka mendapatkan cat langsung dari sumbernya. Dia meletakkan tabung di bawah rektum sapi untuk menampung kotorannya. Menurutnya bahan dari usus sapi itu bisa bertahan sampai setengah tahun.

Hartl memakai latar belakang pedesaan dan pertanian negara bagian tersebut sebagai sumber inspirasi utama untuk lukisannya.

Adapun subjek favorit Warner Hartl ialah sapi. Namun, lukisannya juga menggambarkan traktor, mesin pertanian lainnya, rumah desa, ladang subur, bahkan foto seseorang.