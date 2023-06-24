Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Street Food Unik Batu Sungai Ditumis dengan Bumbu Rempah-Rempah

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |02:02 WIB
Viral! Street Food Unik Batu Sungai Ditumis dengan Bumbu Rempah-Rempah
Suodio, makanan tradisional China berupa batu sungai ditumis dengan rempah-rempah. (Foto: Oddity Central)
A
A
A

PUBLIK China dihebohkan dengan street food atau makanan kaki lima unik bernama Suodiu yang viral di media sosial. Jajanan tersebut terbuat dari bebatuan sungai kecil yang ditumis dengan campuran rempah-rempah.

Mungkin yang terlintas di pikiran banyak orang ialah apakah batu yang dimaksud itu asli, atau hanya bentuknya mirip dengan batu dan terbuat dari bahan lain. Namun, faktanya itu adalah batu sungai asli.

Tentunya cukup mengerikan ketika membayangkan mengunyah batu sungai atau menelannya, meski sudah ditambah berbagai bumbu rempah yang beraroma lezat. Namun cara menikmati kuliner ini bukan dikunyah atau ditelan, melainkan dihisap dan dibuang.

 BACA JUGA:

Melansir dari Oddity Central, Suodiu kabarya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Awalnya dibuat oleh tukang perahu yang menyiapkan hidangan ketika mereka terdampar di tengah sungai.

Untuk mengganjal perut mereka, tukang perahu menumis beberapa kerikil sungai dengan bumbu rempah dan menyedot batu-batu itu hingga kering.

 

Akhirnya, hidangan tradisional tersebut diwariskan ke beberapa generasi, dan kini pedagang di pinggir jalan di China ada yang menjual hidangan tersebut. Pedagang itu menggoreng tumpukan batu sungai dengan minyak cabai, saus bawang putih, siung bawang putih dan campuran rempah-rempah.

 BACA JUGA:

Berbagai video yang menunjukan hidangan suodiu di warung pinggir jalan belum lama ini pun menjadi viral di Xiaohongshu, Instagram versi China, hingga memicu rasa penasaran jutaan orang.

Namun, banyak orang yang tidak hanya tertarik dengan kekhasan hidangan tersebut, tapi juga harganya yang dinilai mahal yakni USD 2,30 atau sekitar Rp34 ribu per porsi, mengingat hampir tidak ada makanan yang bisa dimakan di dalamnya.

Halaman:
1 2
      
