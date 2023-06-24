Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Jajanan Kekinian Paling Bikin Ngiler di Jakarta Fair 2023, Nomor 1 Dipanggang Pakai Setrika Jadul

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:00 WIB
4 Jajanan Kekinian Paling Bikin Ngiler di Jakarta Fair 2023, Nomor 1 Dipanggang Pakai Setrika Jadul
Jajanan Kekinian di Jakarta Fair 2023 (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

4 Jajanan Kekinian yang Wajib Dicoba di Jakarta Fair 2023

JAKARTA Fair selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Event yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta berlangsung hingga 16 Juli 2023.

Event terbesar di Asia Tenggara itu tak menyuguhkan berbagai pameran fashion, otomotif, dan beauty, tapi juga berbagai kuliner khas dari berbagai daerah. Selain itu juga banyak kuliner kekinian yang dijajakan di event tersebut.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum empat jajanan kekinian yang wajib dicoba di Jakarta Fair 2023. Berikut ulasannya.

4. Es Krim Gentong

Es Krim Gentong

Jajanan yang wajib dicoba satu ini adalah Es Krim Gentong. Dinamanya Es Krim Gentong karena menaruh es krimnya memang di dalam gentong.

Es krim ini menggunakan buah-buahan asli dan tanpa bahan pengawet. Untuk rasanya sendiri ada banyak, mulai dari coklat, kopi, brownies, stroberi, vanila, green tea, durian, dan masih banyak lagi. Untuk harganya sendiri, es krim tersebut dibanderol mulai Rp15.000.

3. Baby Crab

Baby Crab

Jajanan kekinian selanjutnya adalah Baby Cran and Co. Seperti namanya, camilan ini merupakan kepiting kecil yang digoreng menggunakan tepung sehingga rasanya renyah.

Untuk rasanya sendiri beragam, seperti salt and pepper, BBQ, seaweed, salted egg, dan lain-lain. Satu porsi Baby Crab dibanderol Rp35.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148763/jakarta_fair-8gmU_large.jpg
Jakarta Fair 2025 Dibuka, Langsung Diserbu Ribuan Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/298/2836568/berkunjung-ke-jakarta-fair-2023-bisa-dapat-kopi-gratis-begini-caranya-0ezdWvbb8b.jpg
Berkunjung ke Jakarta Fair 2023 Bisa Dapat Kopi Gratis, Begini Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/01/406/2073014/penutupan-jakarta-fair-kemayoran-2019-pengunjung-sing-along-bersama-fourtwnty-7UVYzU5EUS.jpg
Penutupan Jakarta Fair Kemayoran 2019, Pengunjung Sing Along Bersama Fourtwnty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/01/406/2072934/sukses-tarik-6-8-juta-pengunjung-jakarta-fair-kemayoran-2019-resmi-ditutup-CRPvS0Vmpa.jpg
Sukses Tarik 6,8 Juta Pengunjung, Jakarta Fair Kemayoran 2019 Resmi Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/22/194/2069553/febriyanti-hartanto-menangkan-kontes-miss-jakarta-fair-2019-Wnbcq93ju0.jpg
Febriyanti Hartanto Menangkan Kontes Miss Jakarta Fair 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/13/196/2066203/aneka-dekorasi-gaya-minimalis-di-jakarta-fair-DSyXpggGIU.jpg
Aneka Dekorasi Gaya Minimalis di Jakarta Fair
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement