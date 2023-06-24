4 Jajanan Kekinian Paling Bikin Ngiler di Jakarta Fair 2023, Nomor 1 Dipanggang Pakai Setrika Jadul

JAKARTA Fair selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Event yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta berlangsung hingga 16 Juli 2023.

Event terbesar di Asia Tenggara itu tak menyuguhkan berbagai pameran fashion, otomotif, dan beauty, tapi juga berbagai kuliner khas dari berbagai daerah. Selain itu juga banyak kuliner kekinian yang dijajakan di event tersebut.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum empat jajanan kekinian yang wajib dicoba di Jakarta Fair 2023. Berikut ulasannya.

4. Es Krim Gentong





Jajanan yang wajib dicoba satu ini adalah Es Krim Gentong. Dinamanya Es Krim Gentong karena menaruh es krimnya memang di dalam gentong.

Es krim ini menggunakan buah-buahan asli dan tanpa bahan pengawet. Untuk rasanya sendiri ada banyak, mulai dari coklat, kopi, brownies, stroberi, vanila, green tea, durian, dan masih banyak lagi. Untuk harganya sendiri, es krim tersebut dibanderol mulai Rp15.000.

3. Baby Crab





Jajanan kekinian selanjutnya adalah Baby Cran and Co. Seperti namanya, camilan ini merupakan kepiting kecil yang digoreng menggunakan tepung sehingga rasanya renyah.

Untuk rasanya sendiri beragam, seperti salt and pepper, BBQ, seaweed, salted egg, dan lain-lain. Satu porsi Baby Crab dibanderol Rp35.000.