Berkunjung ke Jakarta Fair 2023 Bisa Dapat Kopi Gratis, Begini Caranya!

Cuma modal teriak bisa dapat kopi gratis di Jakarta Fair Kemayoran 2023 (Foto: Syifa/MPI)

JAKARTA Fair kembali digelar tahun ini. Event terbesar di Asia Tenggara ini berlangsung di JIEXPO Kemayoran berlangsung hingga 16 Juli 2023 mendatang.

Jakarta Fair 2023 menghadirkan banyak keseruan, mulai dari kuliner, otomotif, busana, sepatu, dan lain-lain. Tak hanya itu, banyak juga spot-spot menarik yang bisa dikunjungi.

Salah satunya adalah spot teriak yang disediakan di tenant Kopi Kapal Api. Pengunjung hanya modal teriak, kemudian bisa mendapatkan kopi gratis.

Dari pantauan MNC Portal, spot tersebut tak pernah sepi. Banyak pengunjung yang ingin mencoba berteriak untuk sekedar have fun atau memang berniat mendapatkan kopi.