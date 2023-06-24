Resep Gulai Kambing Khas Jawa Timur, Cocok untuk Menu Idul Adha 2023

IDUL Adha 2023 tinggal menghitung hari. Sudah menyiapkan menu Idul Adha yang spesial?

Kalau belum, resep gulai kambing khas Jawa Timur berikut ini bisa menjadi inspirasi Anda. Gulai kambing salah satu kuliner lezat yang biasa menjadi sajian saat perayaan, termasuk Lebaran Haji.

Gulai kambing khas Jawa Timur racikan bumbunya dinilai lebih meresap dan terkenal dengan cita rasa kuahnya yang gurih.

Selain itu, gulai kambing khas Jawa Timur juga memiliki paduan daging kambing yang diolah dengan campuran bumbu rempah yang khas, sehingga membuatnya bercita rasa lezat dan sangat nikmat.

Apalagi, disantap dengan sepiring nasi putih hangat saat makan siang ataupun makan malam. Nah, tidak perlu jauh-jauh ke Jawa Timur untuk menyantap hidangan gulai kambing yang khas ini.

Kamu juga bisa lho membuat sendiri sajian gulai kambing khas Jawa Timur secara mudah di rumah. Yuk intip resep berikut!

Bahan-bahan :

1 kg iga kambing

200 ml santan

Secukupnya kecap

3 batang sereh, geprek

2 lembar daun salam