Resep Kue Mipan, Jajanan Jadul yang Kenyal dan Lembut Bikin Nagih!

KUE Mipan adalah jajanan khas masyarakat Chinese yang terbuat dari tepung beras, yang kemudian disiram dengan saus gula merah dan minyak bawang.

Dengan campuran bahan diatas, kue Mipan menghadirkan cita rasa yang unik ketika masuk ke dalam mulut. Kue Mipan punya rasa manis, asin, dan gurih yang buat orang penasaran untuk mencobanya.

Lebih menariknya lagi, kue ini merupakan salah satu jajanan legendaris yang kini sulit ditemui. Mulanya kue Mipan dibawa oleh pendatang dari etnis Tionghoa yang datang ke Bandung sejak ratusan tahun silam.

Nah, kalau kamu penasaran dengan rasa kue Mipan, kamu bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah dengan resep dari Chef Devina Hermawan berikut ini.

Bahan A:

100 gr tepung beras

50 gr tepung tapioka

100 ml air suhu ruang

½ sdt garam

2 sdt minyak