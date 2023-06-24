Resep Cumi Goreng Tepung Tapioka yang Renyah, Bikin Nagih!

CUMI selain ditumis dengan bumbu saus tiram, juga sangat nikmat diolah menjadi cumi goreng tepung.

Rasanya yang renyah pada bagian luar dan lembut di dalam, menjadi perpaduan yang nikmat ketika masuk ke dalam mulut. Belum lagi ditambah saus cocol, yang semakin menggoyang lidah.

Untuk membuat cumi goreng tepung dengan tekstur renyah tahan lama, serta cita rasa yang lezat tidaklah sulit.

Dalam proses pembutannya, melalui akun YouTube Chef Devina Hermawan, yang dikutip pada Sabtu (24/6/2023) ia memberikan tips untuk melakukan marinasi dengan baking powder dan garam selama 15-20 menit, apabila kamu menggunakan cumi segar.

Kemudian cumi perlu dibilas selama 2-3 kali untuk menghilangkan bau dan rasa yang terlalu amis. Takaran tepung dengen konsistensi dan kekentalan yang tepat menjadi kunci agar muncul tekstur keriuk yang diinginkan.

Saat menggoreng pastikan juga menggunakan minyak yang cukup panas, dan dimasukkan satu persatu serta menunggu warnyanya berubah menjadi golden brown.

Nah, tak berlama-lama lagi berikut adala resep untuk cumi goreng tepung renyah, yang bisa kamu coba sendiri di rumah.