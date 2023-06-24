Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Keren! Warung Makan Kaki Lima Ini Dapat Michelin Star Pertama di Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:01 WIB
Keren! Warung Makan Kaki Lima Ini Dapat Michelin Star Pertama di Dunia
Warung Makan Kaki Lima di Thailand Dapat Michellin Star (Foto: TikTok/@nazlach)
THAILAND salah satu negara yang memiliki beragam kuliner lezat. Tak heran bila banyak wisatawan yang datang ke Thailand untuk berwisata kuliner.

Nah bagi Anda yang memiliki rencana liburan ke Thailand, jangan lupa untuk datang ke warung makan Raan Jay Fai yang berada di Samran, Rat, Bangkok.

Warung Makan Kaki Lima di Thailand

Dari segi bangunan, warung makan kaki lima ini memang nampak sederhana. Di dalamnya hanya memuat beberapa meja dan puluhan kursi plastik.

Namun siapa sangka, warung makan ini sudah ada lebih dari 30 tahun lho. Menariknya, restoran yang dimasak langsung oleh Jay Fai menjadi warung kaki lima yang mendapat Michelin Star Pertama di Dunia.

Warung Makan Kaki Lima di Thailand

Warung makanan tersebut menjual beberapa menu dengan bahan utama hidangan laut. Salah satunya omelette kepiting, berupa telur dadar berisi daging kepiting yang melimpah.

Salah satu akun TikTok bernama Nazla Chairina membagikan pengalamannya mencicipi makanan yang legend dan hits di Bangkok. Untuk bisa mencicipi makanan tersebut dia harus antri selama 5 jam.

Warung Makan Kaki Lima di Thailand

"Jadi aku udah sampai lokasi sekitar pukul 06.30. Posisinya udah ada beberapa orang yang antri dan aku dapat antrian baris pertama. Seneng banget. Jadi kalau antrian pertama full akan dibuat baris antrian selanjutnya. dalam satu baris ada sekitar 10 sampai 15 orang," ujar Nazla dalam keterangan di video.

Puku; 7 pagi antrian baris pertama sudah full, padahal warung makan belum buka. Namun terlihat salah satu karyawan yang mengatur antrian.

Halaman:
1 2
      
