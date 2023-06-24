Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Menggoda Erika Carlina Pakai Dress Transparan, Bikin Netizen Pusing!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |01:02 WIB
4 Potret Menggoda Erika Carlina Pakai Dress Transparan, Bikin Netizen Pusing!
Erika Carlina (Foto: @eri.carl/Instagram)
A
A
A

ERIKA Carlina menjadi salah satu artis Tanah Air yang belakangan ini sukses mencuri perhatian. Tak hanya karena paras cantiknya, namun juga karena kulit eksotis yang membuatnya lekat dengan image seksi.

Tak jarang, penampilan Erika Carlina di setiap kesempatan selalu menjadi sorotan. Seperti pada penampilannya baru-baru ini saat menghadiri penayangan perdana salah satu film horor yang dibintanginya.

Erika Carlina tampak tampil memakau dalam balutan dress hitam transparan yang seksi. Penasaran seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potret yang diunggahnya di akun Instagramnya, @eri.carl, Minggu (25/6/2023).

1. Pose seksi nan menggoda

Erika Carlina

Dalam potret ini, Erika Carlina terlihat berpose dari belakang untuk memamerkan lekuk tubuh indahnya dalam balutan dress hitam transparan.

Bahkan, dalaman berupa korset dan celana berwarna putih yang dikenakan Erika tampak terlihat samar-samar di balik dress hitam tersebut. Meski begitu, ia tampak percaya diri berpose sambil melempar tatapan maut.

2. Potret pegang bunga

Erika Carlina

Penampilan Erika dalam potret ini kian dramatis dengan sebuah bucket bunga besar berwarna merah yang warnanya tampak kontras dengan dress hitam yang ia kenakan.

Masih dengan pose belakang, Erika juga terlihat memamerkan keindahan rambut panjangnya yang dibuat curly serta dikuncir model half bun.

Halaman:
1 2
      
