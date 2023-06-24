Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Caro Calvagni Istri Bek Argentina Liburan di Bali dan Labuan Bajo, Hot Banget!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:00 WIB
5 Potret Caro Calvagni Istri Bek Argentina Liburan di Bali dan Labuan Bajo, Hot Banget!
Caro Calvagni (Foto: Instagram/@carocalvagni)
A
A
A

USAI laga timnas Argentina vs Indonesia, Nicolas Tagliafico tak langsung pulang ke kampung halaman. Bintang timnas Argentina itu memilih untuk berlibur di Indonesia bersama sang istri, Caro Calvagni.

Mereka menikmati keindahan sejumlah destinasi di Labuan Bajo dan Bali. Tak hanya Tagliafico, Caro Calvagni sang istri juga mencuri perhatian karena penampilannya.

Tak hanya cantik, Caro Calvagni juga memiliki penampilan yang seksi. Berikut potretnya yang bikin gagal fokus saat berlibur di Labuan Bajo dan Bali, dirangkum dari Instagram pribadinya @carocalvagni.

Pose di Pulau Padar

Caro Calvagni dan Nicolas Tagliafico

Pertama ada potret Tagliafico dan Caro Calvagni berpose di Pulau Padar. Caro tampak cantik dan seksi mengenakan crop top tali tipis dan celana pendek berwarna putih. Gaya istri bek Argentina itu makin kece dengan makai sneakers putih.

Seksi pakai bikini

Caro Calvagni

Selanjutnya ada Caro Calvagni berpose duduk di bibir pantai Pink Beach. Foto ala candid, Caro tampak seksi dalam balutan bikini yang mengekspos lekuk tubuhnya dari belakang.

Seksi dan memesona!

Caro Calvagni

Berikutnya Caro membagikan momen di Bulgari Resort Bali. Dia tampak berpose dalam balutan outfit backless dress berwarna kuning.

Punggung mulus yang terekspos memberikan kesan seksi sekaligus menawan. Selain itu, Caro juga tampak memesona dengan tatanan rambut cepol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088268/ternyata_ini_pekerjaan_fefe_slinkert_pacar_super_cantik_nathan_tjoe_a_on_yang_nonton_langsung_di_sugbk-zRZe_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Fefe Slinkert, Pacar Super Cantik Nathan Tjoe A On yang Nonton Langsung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027028/alice_campello-i2dB_large.jpg
5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027010/wags_portugal-KcqH_large.jpg
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026484/erika_choperena-9EHU_large.jpg
Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026464/georgina_irwin-9NX6_large.jpg
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016159/5-potret-anastasia-tamasova-istri-kiper-real-madrid-andriy-lunin-yang-punya-tubuh-seksi-dZUgzINQ0s.jpg
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement