5 Potret Caro Calvagni Istri Bek Argentina Liburan di Bali dan Labuan Bajo, Hot Banget!

USAI laga timnas Argentina vs Indonesia, Nicolas Tagliafico tak langsung pulang ke kampung halaman. Bintang timnas Argentina itu memilih untuk berlibur di Indonesia bersama sang istri, Caro Calvagni.

Mereka menikmati keindahan sejumlah destinasi di Labuan Bajo dan Bali. Tak hanya Tagliafico, Caro Calvagni sang istri juga mencuri perhatian karena penampilannya.

Tak hanya cantik, Caro Calvagni juga memiliki penampilan yang seksi. Berikut potretnya yang bikin gagal fokus saat berlibur di Labuan Bajo dan Bali, dirangkum dari Instagram pribadinya @carocalvagni.

Pose di Pulau Padar





Pertama ada potret Tagliafico dan Caro Calvagni berpose di Pulau Padar. Caro tampak cantik dan seksi mengenakan crop top tali tipis dan celana pendek berwarna putih. Gaya istri bek Argentina itu makin kece dengan makai sneakers putih.

Seksi pakai bikini





Selanjutnya ada Caro Calvagni berpose duduk di bibir pantai Pink Beach. Foto ala candid, Caro tampak seksi dalam balutan bikini yang mengekspos lekuk tubuhnya dari belakang.

Seksi dan memesona!





Berikutnya Caro membagikan momen di Bulgari Resort Bali. Dia tampak berpose dalam balutan outfit backless dress berwarna kuning.

Punggung mulus yang terekspos memberikan kesan seksi sekaligus menawan. Selain itu, Caro juga tampak memesona dengan tatanan rambut cepol.