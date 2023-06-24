Merah Membara! Gaya Mahalini Pakai Tanktop Ketat Bikin Netizen Gagal Fokus

NAMA Mahalini Raharja makin eksis di dunia musik Tanah Air. Tak hanya suara merdu, gaya penampilan Mahalini juga kerap mencuri perhatian.

Kekasih penyanyi Rizky Febian ini juga kerap tampil modis dan seksi. Termasuk saat penyanyi asal Bali tersebut di atas panggung.

Seperti yang terlihat pada salah satu unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini. Mahalini tampil modis mengenakan busana serba berwarna merah gonjreng.

Busana tersebut terdiri dari tanktop merah yang ketat. Tanktop ketat mengekspos lekuk tubuh Mahalini yang memberi kesan seksi.