Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Merah Membara! Gaya Mahalini Pakai Tanktop Ketat Bikin Netizen Gagal Fokus

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:39 WIB
Merah Membara! Gaya Mahalini Pakai Tanktop Ketat Bikin Netizen Gagal Fokus
Mahalini Raharja (Foto: @mahaliniraharja/Instagram)
A
A
A

Pakai Tanktop Ketat, Gaya Mahalini Bikin Gagal Fokus

NAMA Mahalini Raharja makin eksis di dunia musik Tanah Air. Tak hanya suara merdu, gaya penampilan Mahalini juga kerap mencuri perhatian.

Kekasih penyanyi Rizky Febian ini juga kerap tampil modis dan seksi. Termasuk saat penyanyi asal Bali tersebut di atas panggung.

Mahalini

Seperti yang terlihat pada salah satu unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini. Mahalini tampil modis mengenakan busana serba berwarna merah gonjreng.

Busana tersebut terdiri dari tanktop merah yang ketat. Tanktop ketat mengekspos lekuk tubuh Mahalini yang memberi kesan seksi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement