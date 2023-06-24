Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rachel Vennya Pamer Selfie Bareng Salim Nauderer di Lift, Gayanya Bikin Salfok!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |00:06 WIB
Rachel Vennya Pamer Selfie Bareng Salim Nauderer di Lift, Gayanya Bikin Salfok!
Rachel Vennya (Foto ; Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

RACHEL Vennya belakangan tampak tak lagi sungkan memamerkan kemesraannya dengan sang pacar Salim Nauderer.

Rachel Vennya bahkan terlihat percaya diri saat jalan hingga foto bareng dengan Salim Nauderer di muka publik.

Bak ABG yang sedang kasmaran, raut bahagia kerap terpancar di wajah Rachel Vennya saat sedang menghabiskan waktu dengan sang pujaan hati.

Seperti pada potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Rachel Vennya tampak membagikan potret berupa momen saat dirinya melakukan quality time dengan Salim.

Dalam potret tersebut terlihat ia melakukan mirror selfie bareng di dalam sebuah lift. Rachel Vennya terlihat berdiri di depan Salim yang tampak melempar ekspresi serius sambil memegang kedua kantong celana jogger berwarna putih.

Rachel Vennya dan Salim Nauderer

Sementara Rachel tampak melempar ekspresi ceria sambil sedikit menjulurkan lidah. Ia tampak tampil modis dalam balutan outfit yang tampak senada dengan warna baju Salim.

Ya, mereka tampak kompak mengenakan outfit berupa baju hitam. Namun, Rachel tampak memamerkan body goalsnya dengan memilih model baju crop top.

Rachel juga tampak terlihat mengenakan topi rajut berwarna beige untuk menutupi sebagian rambut panjangnya.

Rachel Vennya

Ibu dua anak ini juga tampak tak lupa membagikan potret OOTD dirinya yang sepertinya difoto langsung oleh sang kekasih.

Meski melakukan pose candid seolah sedang berjalan, Rachel tampak memamerkan outfit modisnya di depan sebuah halaman pusat perbelanjaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812/rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/194/3094580/potret_rachel_vennya_hadiri_gala_premier_film_terbarunya_berkebaya_hitam_dengan_tampil_berkelas-BAd6_large.jpg
Potret Rachel Vennya Hadiri Gala Premier Film Terbarunya, Berkebaya Hitam dengan Tampil Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091133/5_potret_rachel_vennya_liburan_ke_magelang_makan_malam_mewah_hingga_jelajah_pedesaan-vh0f_large.jpg
5 Potret Rachel Vennya Liburan ke Magelang, Makan Malam Mewah hingga Jelajah Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091103/intip_biaya_fantastis_menginap_semalam_ala_rachel_vennya_bikin_melongo-yXGw_large.jpg
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072443/rachel_vennya_vs_azizah_salsha-LifD_large.jpg
Sumber Kekayaan Rachel Vennya, Selebgram yang Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/612/2989598/mengenal-caracal-kucing-yang-lagi-viral-karena-ditelantarkan-mantan-suami-rachel-vennya-bBMzVtcQDf.jpg
Mengenal Caracal, Kucing yang Lagi Viral karena Ditelantarkan Mantan Suami Rachel Vennya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement