Rachel Vennya Pamer Selfie Bareng Salim Nauderer di Lift, Gayanya Bikin Salfok!

RACHEL Vennya belakangan tampak tak lagi sungkan memamerkan kemesraannya dengan sang pacar Salim Nauderer.

Rachel Vennya bahkan terlihat percaya diri saat jalan hingga foto bareng dengan Salim Nauderer di muka publik.

Bak ABG yang sedang kasmaran, raut bahagia kerap terpancar di wajah Rachel Vennya saat sedang menghabiskan waktu dengan sang pujaan hati.

Seperti pada potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Rachel Vennya tampak membagikan potret berupa momen saat dirinya melakukan quality time dengan Salim.

Dalam potret tersebut terlihat ia melakukan mirror selfie bareng di dalam sebuah lift. Rachel Vennya terlihat berdiri di depan Salim yang tampak melempar ekspresi serius sambil memegang kedua kantong celana jogger berwarna putih.

Sementara Rachel tampak melempar ekspresi ceria sambil sedikit menjulurkan lidah. Ia tampak tampil modis dalam balutan outfit yang tampak senada dengan warna baju Salim.

Ya, mereka tampak kompak mengenakan outfit berupa baju hitam. Namun, Rachel tampak memamerkan body goalsnya dengan memilih model baju crop top.

Rachel juga tampak terlihat mengenakan topi rajut berwarna beige untuk menutupi sebagian rambut panjangnya.

Ibu dua anak ini juga tampak tak lupa membagikan potret OOTD dirinya yang sepertinya difoto langsung oleh sang kekasih.

Meski melakukan pose candid seolah sedang berjalan, Rachel tampak memamerkan outfit modisnya di depan sebuah halaman pusat perbelanjaan.