HOME WOMEN FASHION

JMFW 2024 Usung Target Indonesia Jadi Pusat Fashion Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:00 WIB
JMFW 2024 Usung Target Indonesia Jadi Pusat Fashion Dunia
Jakarta Muslim Fashion Week 2024 (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

Gelaran Jakarta Muslim Fashion Week 2024 Targetkan Indonesia Jadi Pusat Fashion Dunia

GELARAN Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 kembali digelar. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, akan digelar pada 19-21 Oktober 2023 mendatang di ICE BSD, Tangerang.

JMFW merupakan ajang untuk menampilkan fashion muslim terbaik di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi tren modest fashion muslim dunia.

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan mengatakan melalui event tersebut, pihaknya mengajak seluruh pihak dan tentunya buyer internasional untuk melihat secara langsung modest fashion Indonesia.

“Mereka harus lihat Indonesia luar biasa, baik dari sisi desain, keragaman corak, serta warna dan budaya yang melatarbelakangi,” ujar Mendad Zulkifli Hasan dalam acara Launching JMFW 2024.

JMFW

Zulkifli menambahkan penyelenggaraan JMFW tahun ini sekaligus merupakan salah satu program prioritas pemerintah sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan modest fashion Indonesia di kancah global.

“Tentunya kita berharap JMFW 2024 bisa jad barometer dan penentu tren modest fashion dunia,” jelasnya.

Mendag Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, produk modest fashion merupakan salah satu sektor industri yang menjadi fokus pemerintah untuk didorong ekspor dan penguatan industrinya.

Halaman:
1 2
      
