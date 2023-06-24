5 Adu Gaya Rachel Vennya vs Regina Phoenix Pacar Baru Okin, Siapa Lebih Kece?

MANTAN suami Rachel Vennya, Niko Al Hakim alias Okin tengah menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu lantaran dia mengunggah potret mesra dengan wanita cantik yang merupakan kekasih barunya bernama Regina Phoenix.

Regina merupakan seorang dancer yang memiliki gaya stylish dan cantik. Di media sosialnya mereka banyak membagikan potret cantiknya.

Sejak berita itu ramai, netizen langsung membanding-bandingan sosok baru Okin dan mantan istrinya. Nah kali ini Okezone akan merangkum potret adu gaya Rachel Vennya dan Regina Phoenix. Berikut ulasannya dari Instagram @rachelvennya dan @reginaaphx, Sabtu (24/6/2023).

1. Nonton BLACKPINK





Potret Rachel dan Regina saat menonton konser BLACKPINK di Jakarta. Di foto itu keduanya sama-sama menggunakan busana warna black dan pink.

Rachel memilih memakai crop top pink yang dipadukan dengan vest rajut warna pink dan celana hitam. Dia pose dengan latar panggung memegang lightstick warna pink. Sementara itu Regina memakai crop top hitam yang dipadukan dengan celana motif army warna pink. Dia juga pose memegang lightstick dengan background panggung megah.

2. Seksi berbikini





Potret seksi keduanya memakai bikini saat liburan di Bali. Rachel memilih memakai bikini warna kuning dan berpose di pinggir kolam renang. Gayanya makin kece dengan kacamata hitam dan rambut yang dikesampingkan.

Sementara itu Regina pose memakai bikini warna lilac di pantai. Nampak dia berdiri di antara deburan ombak dengan rambut panjang digerai dan dikesampingkan. Gaya keduanya seksi abis.

3. Foto bareng pasangan





Melalui media sosialnya, mereka sering membagikan potret mesra bersama pasangan masing-masing. Ini potret Rachel saat liburan bersama sang kekasih, Salim Murder di Disneyland. Keduanya tampil kompak memakai outfit santai. Salim nampak merangkul mesra Rachel.

Sementara itu, Regina dan Okin tak kalah mesra. Mereka pose duduk santai di sofa. Okin terlihat berbaring di tubuh Regina. Keduanya kompak memakai baju hitam.