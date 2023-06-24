Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Adu Gaya Rachel Vennya vs Regina Phoenix Pacar Baru Okin, Siapa Lebih Kece?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:00 WIB
5 Adu Gaya Rachel Vennya vs Regina Phoenix Pacar Baru Okin, Siapa Lebih Kece?
Adu Gaya Rachel Vennya (Foto ; Instagram Rachel & Regina)
A
A
A

MANTAN suami Rachel Vennya, Niko Al Hakim alias Okin tengah menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu lantaran dia mengunggah potret mesra dengan wanita cantik yang merupakan kekasih barunya bernama Regina Phoenix.

Regina merupakan seorang dancer yang memiliki gaya stylish dan cantik. Di media sosialnya mereka banyak membagikan potret cantiknya.

Sejak berita itu ramai, netizen langsung membanding-bandingan sosok baru Okin dan mantan istrinya. Nah kali ini Okezone akan merangkum potret adu gaya Rachel Vennya dan Regina Phoenix. Berikut ulasannya dari Instagram @rachelvennya dan @reginaaphx, Sabtu (24/6/2023).

1. Nonton BLACKPINK

Adu Gaya Rachel Vennya vs Regina Phoenix

Potret Rachel dan Regina saat menonton konser BLACKPINK di Jakarta. Di foto itu keduanya sama-sama menggunakan busana warna black dan pink.

Rachel memilih memakai crop top pink yang dipadukan dengan vest rajut warna pink dan celana hitam. Dia pose dengan latar panggung memegang lightstick warna pink. Sementara itu Regina memakai crop top hitam yang dipadukan dengan celana motif army warna pink. Dia juga pose memegang lightstick dengan background panggung megah.

2. Seksi berbikini

Adu Gaya Rachel Vennya vs Regina Phoenix

Potret seksi keduanya memakai bikini saat liburan di Bali. Rachel memilih memakai bikini warna kuning dan berpose di pinggir kolam renang. Gayanya makin kece dengan kacamata hitam dan rambut yang dikesampingkan.

Sementara itu Regina pose memakai bikini warna lilac di pantai. Nampak dia berdiri di antara deburan ombak dengan rambut panjang digerai dan dikesampingkan. Gaya keduanya seksi abis.

3. Foto bareng pasangan

Adu Gaya Rachel Vennya vs Regina Phoenix

Melalui media sosialnya, mereka sering membagikan potret mesra bersama pasangan masing-masing. Ini potret Rachel saat liburan bersama sang kekasih, Salim Murder di Disneyland. Keduanya tampil kompak memakai outfit santai. Salim nampak merangkul mesra Rachel.

Sementara itu, Regina dan Okin tak kalah mesra. Mereka pose duduk santai di sofa. Okin terlihat berbaring di tubuh Regina. Keduanya kompak memakai baju hitam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812/rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/194/3094580/potret_rachel_vennya_hadiri_gala_premier_film_terbarunya_berkebaya_hitam_dengan_tampil_berkelas-BAd6_large.jpg
Potret Rachel Vennya Hadiri Gala Premier Film Terbarunya, Berkebaya Hitam dengan Tampil Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091133/5_potret_rachel_vennya_liburan_ke_magelang_makan_malam_mewah_hingga_jelajah_pedesaan-vh0f_large.jpg
5 Potret Rachel Vennya Liburan ke Magelang, Makan Malam Mewah hingga Jelajah Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091103/intip_biaya_fantastis_menginap_semalam_ala_rachel_vennya_bikin_melongo-yXGw_large.jpg
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072443/rachel_vennya_vs_azizah_salsha-LifD_large.jpg
Sumber Kekayaan Rachel Vennya, Selebgram yang Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/612/2989598/mengenal-caracal-kucing-yang-lagi-viral-karena-ditelantarkan-mantan-suami-rachel-vennya-bBMzVtcQDf.jpg
Mengenal Caracal, Kucing yang Lagi Viral karena Ditelantarkan Mantan Suami Rachel Vennya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement