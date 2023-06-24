Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Gaya Aura Kasih Piknik ke Gunung Puntang Bandung, Hot Mom Kece Banget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |09:00 WIB
7 Gaya Aura Kasih Piknik ke Gunung Puntang Bandung, Hot Mom Kece Banget!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

AURA Kasih menikmati piknik di Mount Puntang Bandung baru-baru ini. Liburan singkat kali ini terasa berbeda karena dia mencoba pengalaman baru dengan menginap di campervan.

Banyak aktivitas yang dia lakukan selama disana, mulai dari memasak hingga bermain di sungai. Tak sendiri, dia juga mengajak sang buah hati untuk menikmati piknik serunya.

Momen itu dibagikan di laman Instagramnya. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih, Sabtu (24/6/2023).

1. Momen santai menikmati minuman

Aura Kasih

Potret Aura Kasih saat santai menikmati suasana Bandung yang dingin sambil menikmati minuman yang dipegangnya. Saat piknik itu, Aura Kasih tampil kece dengan baju tanpa lengan yang dipadukan dengan jeans dan bucket hat abu-abu. Dia pose bersantai di campervan merah.

2. Memasak daging

Aura Kasih

Jadi pengalaman yang seru bagi Aura Kasih ketika dia harus masak sendiri makanan yang dia makan. Di foto itu dia terlihat serius memasak daging bulgogi yang akan dimakan.

3. Pamer body goals

Aura Kasih

Selain campervan untuk istirahat, piknik Aura Kasih juga dilengkapi dengan beberapa kursi dan tempat untuk memasak. Dia pun tak lupa untuk berpose sambil menunjukkan pemandangan di sekitarnya.

Terdapat pemohonan rindang di belakangnya yang membuat suasana piknik makin asri. Saat di foto, Aura Kasih nampak kece dengan memamerkan body goals dengan outfit yang dia pakai. Gayanya kece abis!

4. Pose masuk mobil

Aura Kasih

Bukan Aura kasih namanya kalau penampilannya tidak mencuri perhatian. Bahkan hanya pose masuk mobil saja gayanya sangat estetik.

Seperti di foto ini Aura Kasih nampak akan masuk ke dalam mobil. Gayanya terlihat makin stylish dengan jaket yang diikat di pinggangnya. Dia juga menambahkan kacamata hitam yang membuat gayanya makin keren.

Halaman:
1 2
      
