5 Zodiak Paling Sulit Ungkapkan Perasaan ke Orang yang Disukai

BEBERAPA zodiak merasa mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang disukai menjadi hal tersulit dalam hidupnya. Salah satunya karena takut mendapat respon yang tidak diharapkan.

Karena, beberapa orang terbilang sangat takut untuk mengungkapkan perasaannya. Hal itu tentunya akan membuat seseorang yang disukainya cenderung bingung, karena tidak mengetahui tentang perasaan kamu kepadanya.

Mengenai hal itu, rupanya ada zodiak yang takut untuk mengungkapkan perasaanya. Seperti yang dilansir dari laman times of india, berikut ini adalah deretan zodiak yang sulit atau takut mengungkapkan perasaan kepada orang yang disukainya.

1. Cancer





Zodiak ini dikenal lantaran kepekaan dan kedalaman emosinya yang kuat. Tapi Cancer cenderung berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, lantaran takut ditolak. Sifat protektif zodiak ini kerap membuat mereka membangun tembok emosional, yang membuatnya sulit untuk mengakui perasaan secara terbuka.

2. Virgo

Virgo merupakan pribadi yang analitiss dan praktis, di mana dia lebih mengandalkan logika dibanding emosi. Virgo mungkin ragu untuk mengakui perasaan mereka, lantaram kencenderungan mereka untuk berpikir berlebiham dan takut menimbulkan salah paham.

3. Capricorn

Zodiak yang satu ini dikenal mempunyai sifat pendiam dan disiplin diri. Capricorn mungkin mengalami kesulitan mengungkapkan perasaan mereka, lantaran pendekatan hubungan mereka yang hati-hati. Capricorn cenderung takut ditolak, dan lebih memilih menilai situasi dengan hati-hati, sebelum mengungkapkannya..