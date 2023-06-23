Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Paling Sulit Ungkapkan Perasaan ke Orang yang Disukai

Yusuf Emar , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:00 WIB
5 Zodiak Paling Sulit Ungkapkan Perasaan ke Orang yang Disukai
Zodiak Paling Sulit Ungkapkan Perasaan (Foto: Timesofindia)
A
A
A

BEBERAPA zodiak merasa mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang disukai menjadi hal tersulit dalam hidupnya. Salah satunya karena takut mendapat respon yang tidak diharapkan. 

Karena, beberapa orang terbilang sangat takut untuk mengungkapkan perasaannya. Hal itu tentunya akan membuat seseorang yang disukainya cenderung bingung, karena tidak mengetahui tentang perasaan kamu kepadanya.

Mengenai hal itu, rupanya ada zodiak yang takut untuk mengungkapkan perasaanya. Seperti yang dilansir dari laman times of india, berikut ini adalah deretan zodiak yang sulit atau takut mengungkapkan perasaan kepada orang yang disukainya.

1. Cancer

Zodiak Paling Susah Ungkapkan Perasaan

Zodiak ini dikenal lantaran kepekaan dan kedalaman emosinya yang kuat. Tapi Cancer cenderung berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, lantaran takut ditolak. Sifat protektif zodiak ini kerap membuat mereka membangun tembok emosional, yang membuatnya sulit untuk mengakui perasaan secara terbuka.

2. Virgo

Virgo merupakan pribadi yang analitiss dan praktis, di mana dia lebih mengandalkan logika dibanding emosi. Virgo mungkin ragu untuk mengakui perasaan mereka, lantaram kencenderungan mereka untuk berpikir berlebiham dan takut menimbulkan salah paham.

3. Capricorn

Zodiak yang satu ini dikenal mempunyai sifat pendiam dan disiplin diri. Capricorn mungkin mengalami kesulitan mengungkapkan perasaan mereka, lantaran pendekatan hubungan mereka yang hati-hati. Capricorn cenderung takut ditolak, dan lebih memilih menilai situasi dengan hati-hati, sebelum mengungkapkannya..

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
