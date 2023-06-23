Hati-Hati, 5 Zodiak Ini Dikenal Sering Body Shaming ke Pasangan!

BEBERAPA zodiak dikenal rentan melakukan body shaming terhadap pasangannya. Zodiak apa saja itu? Simak ulasannya.

Menghina bentuk tubuh merupakan sesuatu yang toxic atau tidak pantas untuk dilakukan. Karena, hal itu bisa merusak kepercayaan diri hingga harga diri seseorang.

Selain itu, orang yang dipermalukan tubuhnya, tentunya akan mengalami sakit hati bahkan kehilangan kemampuan untuk percaya pada diri mereka sendiri.

Karena itu, penting untuk memilih pasangan yang bisa mencintai serta menghormati tubuh kamu. Ciri-ciri pasangan tersebut juga bisa dikenali dari zodiaknya.

Seperti yang dilansir dari laman times of india, ada daftar zodiak yang rentan melakukan Body Shaming kepada pasangannya sebagai berikut:

1. Libra

Libra merupakan sosok yang suka berjuang untuk keharmonisan serta keseimbangan dalam hubungan mereka. Tapi, keinginan mereka untuk kesempurnaan estetika, terkadang bisa membuatnya melontarkan komentar tentang penampilan pasangannya, untuk menyelaraskan dengan keinginannya. Hal tersebutlah yang bisa memicu Libra untuk melakukan body shaming terhadap pasangannya.

2. Scorpio

Scorpio cenderung mempunyai pendapat yang kuat, serta bisa sangat lugas dalam mengungkapkannya. Khususnya pada hubungan intim, Scorpio cenderung akan blak-blakan dan kritis, termasuk komentar soal fisik pasangannya. Hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya body shaming, bila Scorpio tak peka terhadap pasangannya.

3. Aries

Aries merupakan sosok yang keras kepala dalam komunikasi. Terkadang, Aries kurang peka atau bijaksana, hingga mengarah kepada tindakan melakukan body shaming yang tidak disengaja. Sifat asertif Aries terkadang terlihat tidak sensitif atau kritis.