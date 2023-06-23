160 Nama Anak Laki-Laki Jepang, Lengkap dengan Artinya

160 Nama Anak Laki-Laki Jepang berikut ini bisa jadi inspirasi Anda. Apa saja nama bayi laki-laki tersebut?
Berikut adalah daftar 160 nama anak laki-laki Jepang yang dapat menjadi inspirasi bagi para orang tua dalam memilih nama untuk anak mereka. Nama-nama ini memiliki arti yang indah dan mencerminkan budaya dan tradisi Jepang.
(160 Nama Anak Laki-Laki Jepang, Foto: Pampers)
1 Haruki (春樹): Pohon musim semi.
2 Hiroshi (寛): Murah hati.
3 Kaito (海斗): Pertarungan di laut.
4 Kazuki (一輝): Cahaya yang bersinar.
5 Daiki (大輝): Cahaya besar.
6 Yuki (幸): Keberuntungan.
7 Ren (蓮): Teratai.
8 Kenji (健二): Kesehatan dan kekuatan.
9 Ryota (亮太): Pagi yang cerah.
10 Satoshi (聡): Cerdas.
11 Takumi (工): Tukang kayu yang mahir.
12 Yuji (裕二): Kemakmuran kedua.
13 Tatsuya (達也): Orang yang penuh prestasi.
14 Riku (陸): Daratan.
15 Kenta (健太): Kesehatan yang besar.
16 Taichi (太一): Kekuatan besar yang pertama.
17 Haru (春): Musim semi.
18 Minato (港): Pelabuhan.
19 Naoki (直樹): Pohon yang lurus.
20 Osamu (修): Yang berusaha keras atau berusaha.
21 Shota (翔太): Terbang di langit.
22 Shota (翔太): Terbang di langit.
23 Yuto (裕翔): Memiliki kekuatan dan kemakmuran.
24 Yuki (幸): Keberuntungan.
25 Yukihiro (行宏): Membawa keberuntungan yang besar.
26 Yusuke (裕介): Kemakmuran dan bantuan.
27 Yoshito (義人): Orang yang jujur dan adil.
28 Zen (禅): Meditasi atau kesadaran.
29 Zenshiro (善四郎): Anak laki-laki yang baik dan cerdas.
30 Zuki (月): Bulan.
31 Zento (善斗): Pertempuran yang baik.
32 Sora (空): Langit.
33 Satoshi (聡): Cerdas.
34 Sho (翔): Terbang.
35 Shiro (四郎): Anak laki-laki keempat.
36 Sora (空): Langit.
37 Satoshi (聡): Cerdas.
38 Sho (翔): Terbang.
39 Shiro (四郎): Anak laki-laki keempat.
40 Ren (蓮): Teratai.
41 Ryu (竜): Naga.
42 Riku (陸): Daratan
43 Noboru (昇): Meningkat atau naik.
44 Nori (則): Aturan atau hukum.
45 Natsuki (夏樹): Pohon musim panas.
46 Nao (直): Lurus atau jujur.
47 Michio (道夫): Pria yang bijaksana.
48 Makoto (誠): Kebenaran dan kesetiaan.
49 Mitsuru (満): Penuh dan lengkap.
50 Kota (康太): Raja yang berkuasa.
51 Akihiro (明宏): Cahaya yang jelas.
52 Hiroto (大翔): Penerbangan besar.
53 Kazuya (和也): Harmoni dan kedamaian.
54 Daichi (大地): Bumi yang besar.
55 Yuto (裕翔): Memiliki kekuatan dan kemakmuran.
56 Renji (錬次): Generasi kedua.
57 Sora (空): Langit.
58 Akira (明): Terang.
59 Shota (翔太): Terbang di langit.
60 Keisuke (啓介): Memperkenalkan dan membantu.