Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata TBL, Istilah yang Viral di TikTok

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:41 WIB
Arti Kata TBL, Istilah yang Viral di TikTok
Arti Kata TBL, Istilah yang Viral di TikTok (Foto: Timesofindia)
A
A
A

ARTI Kata TBL, Istilah yang Viral di TikTok akan dibahas dalam artikel ini. Untuk pengguna TikTok, cek yuk!

Apakah Anda termasuk pengguna TikTok? Jika ya, pasti Anda sudah tidak asing lag ikan dengan istilah-istilah gaul sekarang, seperti salah satunya adalah TBL. Ya, tak jarang pula banyak yang menganggap ungkapan atau kata ini sebagai ‘bahasa gaul’ yang tengah ramai digunakan belakangan ini.

Kendati demikian, mungkin masih banyak orang awam dan orang tua yang belum tahu apa istilah-istilah tersebut, yang mungkin baginya terdengar aneh. Mengingat, bahasa gaul zaman sekarang terbilang cukup menyulitkan karena bahasanya yang disingkat-singkat dan dibalik.

Arti Kata TBL, Istilah yang Viral di TikTok

(Arti Kata TBL, Istilah yang Viral di TikTok, Foto: Timesofindia)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement