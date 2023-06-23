Kisah Pilu Korban Termuda Kapal Selam Titanic yang Meledak, Alasan Ikut Ekspedisi Bikin Terenyuh

SULEMAN Dawood menjadi korban termuda kapal selam Titanic yang telah dinyatakan meledak. Remaja pria itu ternyata punya alasan kenapa ikut bersama ayahnya, Shahzada Dawood, melihat langsung bangkai kapal Titanic.

Diceritakan oleh sang bibi, Azmeh Dawood, Suleman awalnya takut untuk ikut. "Dia ketakutan sebelum kapalnya berangkat," kata Azmeh pada NBC News, dikutip dari Insider, Jumat (23/6/2023).

Tapi, Suleman tetap berangkat dengan satu tujuan, yaitu dia mau lebih dekat dengan ayahnya di akhir pekan. "Sekaligus merayakan Hari Ayah," sambung si bibi.

Di penuturannya itu, Azmeh juga bercerita kalau kakaknya, Shahzada, sangat terobsesi dengan kapal Titanic. Sudah sedari kecil kakaknya itu suka dengan kapal fenomenal tersebut.

Makanya, ketika ada informasi terkait melihat langsung kapal tersebut di dasar laut, Shahzada begitu bersemangat dan mengajak serta putranya, Suleman.

Tapi, nasib berkata lain. Ayah dan anak ini dikabarkan meninggal dunia, karena kapal selam yang mereka tumpangi dilaporkan meledak dengan dahsyat akibat tekanan air yang besar.

"Jika saya diberi duit satu juta dolar sekalipun, saya gak akan pernah masuk ke Titan (nama kapal selam milik OceanGate)," ucap Azmeh Dawood.

Suleman Dawood sendiri diketahui adalah remaja yang suka dengan sastra fiksi ilmiah. Mahasiswa Universitas Strathclyde itu juga sangat tertarik dengan hal-hal baru, pun senang bermain voli.