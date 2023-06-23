Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Promo terus di Spesial Idul Adha, Hemat hingga Ratusan Ribu + Gratis Ongkir di AladinMall

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |12:53 WIB
Promo terus di Spesial Idul Adha, Hemat hingga Ratusan Ribu + Gratis Ongkir di AladinMall
AladinMall by Mister Aladin (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

Bentar lagi Hari Raya Idul Adha nih! Kabar baiknya, AladinMall mau kasih big promo khusus buat Anda! Belanja keperluan untuk hari raya jadi bisa hemat hingga ratusan ribu lho di promo Spesial Idul Adha Banyak Promonya. Nggak cuma terjangkau harganya, tapi Anda juga bisa mendapatkan gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Nah, mumpung bentar lagi gajian, mending buat daftar belanjaan dari sekarang. Nikmati #BukanGajianBiasa karena Anda bisa belanja dengan harga super hemat + gratis ongkir! Buruan ya, karena promonya terbatas!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli di AladinMall

Bango Kecap Manis 275 ml Free Tusuk Sate

Biar rasa satenya makin nikmat, ambil Bango Kecap Manis 275 ml yang sudah mendapatkan gratis tusuk sate! Nggak perlu repot-repot cari tusuk sate terpisah deh. Harganya juga cuma Rp20.200 saja dari Rp37.900.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement